快訊／劉丞勳20分14籃板領軍　健行科大贏球連3年將和政大爭冠

▲健行科大在劉丞勳20分、14籃板領軍下，連3季闖入UBA冠軍賽將和政大爭冠。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA一級4強戰，29日晚間由健行科大對上輔仁大學壓軸登場，過去兩季都挺進冠軍賽以亞軍作收的健行，此戰在UBA歷史得分王劉丞勳領軍，加上主控徐宏瑋有效掌控節奏，3節打完取得18分大幅領先，在劉丞勳20分、14籃板、4助攻領軍下，以82比73贏得勝利，將連3季和政治大學爭冠。

開賽健行打出10比3猛烈攻勢，雖然禁區支柱史密斯一度因傷退場，但徐宏瑋此戰攻守俱佳，加上劉丞勳高效率單打，半場打完健行以42比35佔得領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3節剩下5分41秒，輔大控衛王翊仲5犯畢業，球隊僅能靠著莫森零星攻勢追分，健行科大得分王劉丞勳用精彩單打腳步取分，隨後健行更逐步擴大領先，3節打完健行取得70比52的大幅超前。

▲健行科大史密斯此戰也貢獻11分、5籃板、3抄截。（圖／大專體總提供）

不過末節輔大靠著張傑程連續切入建功，一度追到僅12分差，隨後輔大林哲宇三分彈命中，終場前1分46秒葉羿宏切入得手，更讓球隊追到僅7分差。

但健行暫停過後穩住陣腳，陳威宇籃下空中接力進球拿下關鍵兩分，輔大暫停後又發生要命失誤，最終在劉丞勳20分、14籃板、3助攻，徐宏瑋20分、4籃板、4助攻領軍下，最終健行就以9分之差贏得勝利。

▲健行科大徐宏瑋拿下20分、4籃板、4助攻。（圖／大專體總提供）