詹皇「戰斧劈扣」達42000分里程碑　轟25分8助攻擊敗換帥的灰熊

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人30日作客曼菲斯灰熊，灰熊昨日無預警撤換主帥情況下，此戰雖然與紫金軍團一路鏖戰，但湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）不僅達成「生涯42000分」里程碑，全場更砍下25分、6籃板、8助攻、3抄截，加上決勝期多人挺身而出搶分，最終湖人134比127贏球，戰績也超車灰熊，暫居西區第4位。

西區季後賽前6名安全席次，目前進入白熱化爭奪，賽前戰績同為44勝29敗的灰熊、湖人今日正面對決，開賽首節湖人一哥詹姆斯就火力全開，一次精彩底線空手切，升空大秀戰斧劈扣，達成個人生涯42000分里程碑，也率領湖人首節就取得11分領先優勢。

但灰熊也希望在主場全力止敗，當家球星莫蘭特（Ja Morant）與另外兩名主力戰將小傑克森（Jaren Jackson Jr.）、班恩（Desmond Bane）都有強勢搶分表現，3節打完追到僅剩3分差距。

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進入末節戰況更是呈現白熱化，灰熊在剩下3分49秒時，靠著威爾斯（Jaylen Wells）跳投得手，一度追到僅3分差距，但湖人里夫斯（Austin Reaves）終場前1分21秒拋射完成3分打，讓湖人拉開9分領先，最後里夫斯、唐西奇（Luka Doncic）合力4罰3中，湖人最終奠定勝果。

湖人此戰以「鄉村曼巴」里夫斯轟下31分、7籃板、8助攻、2抄截最佳，唐西奇29分、8籃板、9助攻，詹姆斯則有25分、6籃板、8助攻、3抄截，目前生涯總得分累積來到42020分。

苦吞2連敗的灰熊方面，班恩拿下29分、4籃板、6助攻，小傑克森24分，莫蘭特則有22分、8籃板、10助攻。

▲湖人詹皇今日對上灰熊，達成生涯42000分里程碑。（圖／達志影像／美聯社）