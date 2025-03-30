台灣國際花式滑輪溜冰公開賽　陳毅帆摘金2連霸

▲台將陳毅帆(右)、黃詠蘭都以高比分拿下2連霸。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

記者杜奕君／台北報導

第2屆台灣國際花式滑輪溜冰公開賽為期4天賽程，29日於新竹縣竹北國民運動中心進行第3天賽程，上午開幕式中剛在去年世錦賽剛獲青少年組雙人世界冠軍的義大利組合英格列斯(José Enrico Inglese) ／玻利( Angelica Polli)兩度表演，展現超高難度的動作，讓全場擠爆近千名觀眾讚嘆不已；「台灣滑輪花式溜冰王子」陳毅帆也一掃前天並排長曲出現失誤的陰霾，完美展現世界級直排輪的水準，獲超高151.30分奪冠；18歲直攻成人組的新秀黃詠蘭也秀出個人最佳成績後，兩人都雙雙完成2連霸！

台灣國際花式滑輪溜冰公開賽今上午舉行開幕典禮，開幕式中自然以世青少雙人冠軍英格列斯 ／玻利的表演最引人注目，雖然兩人前一天都參加了個人比賽且都順利奪冠，但今兩人在全場熱烈的掌聲下兩度出場，兩人先是一套莊嚴肅穆的高水準動作表演，在致詞結束後，接著第二套是輕鬆俏皮的不同組合，時而做出單臂舉人和拋投的高水準動作，讓現場觀眾看得目不暇給，兩次都獲得全場滿堂彩的掌聲和喝彩。

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今也出現這場比賽唯一1位台灣的雙金得主，昨天在並排少年男子以67.73分封王的北市明德國二生「錡錡」李俊錡，今再搭檔桃園市立平興國中的王曉晞再以總和37.68分拿下第二面金牌。

「從2歲又8個月開始，」提到開始接觸花式滑輪溜冰時間，「錡錡」李俊錡對自己開始接觸時間非常清楚，從小爸媽就讓「錡錡」去學習足球、畫畫和鋼琴，但他特別愛滑輪和鋼琴，但到小三時課業加重時必須做出選擇，李俊錡選擇了花式滑輪，他說：「我就喜歡動而且喜歡轉起來的感覺。」但家人還是希望他能兼顧課業和訓練，因此，媽媽跟他約定好，每天下課要在7點訓練前把課業寫完再復習完後才能進行一個半時的訓練。

雖然小小年齡就要承受課業和訓練，周六還得補習一整天，讓他都沒辦法跟同學去玩，但李俊錡說「累歸累，但想到可以代表台灣出國比賽，那種感覺無可取代。」李俊錡前年就初次代表台灣參加亞錦賽少年組，最終還獲得第三，「錡錡」說：「我覺得陳毅帆哥哥很酷，他也是我最欣賞的選手，希望我未來能跟他一樣。」

「台灣一哥」陳毅帆果然也沒讓小小粉絲失望，雖然在前一天以志在參加為主的並排長曲失誤，最終只落居第三，但今回到他最擅長的直排輪，前一天短曲就以54.15分輕鬆領先，接著今在長曲部份，在還沒出場前觀眾就開始鼓掌騷動，陳毅帆也很順利的完成長曲演出，做出了許多高難度動作，吸引了全場目光，僅僅在一次跳三圈時摔倒，但結束後還獲得與賽的國內外選手和觀眾的滿場掌聲，最終「一哥」長曲獲得97.15高分，總和獲得151.30分，比去年同賽事的140.32分有更長足的進步。

陳毅帆賽後說，「昨天的比賽都已經過去了，並不會影響到今天的表現，而且本來並排就不是我專長。今天表現還算滿意，畢竟這是我今年的第一場比賽，就是順順的完成。」「一哥」接下來的目標不變，他說：「今年有三大賽，全運、亞錦和世錦，當然就是希望能包辦金牌。」

在成人女子組部份，前一天短曲有些失誤的18歲高三小將黃詠蘭，今在長曲表現特別穩定，全場都沒有明顯失誤下完成，獲得滿場的掌聲，最長曲獲得61.88分，總和以102.09分，成功超越了她在去年同一賽事中締造的個人最佳成績100.34分，黃詠蘭賽後開心的大口吃下甜甜圈後說：「整套長曲跟去年差不多，只動了一些小地方，整體表現比去年更穩定，我自己也很滿意這樣的表現。」

從高一開始，專攻直排的黃詠蘭在台灣幾乎打遍無敵手，前年直接挑戰亞錦賽就拿下成人女子組冠軍，她說，「我從國中時期就看陳毅帆的比賽，他是我崇拜的偶像，很佩服他能夠在既有的高技術上再做更藝術化的銓釋。」

雖然黃詠蘭直接跳過青年組成功直攻成人組，但也付出了不少代價，她左手掌在去年暑假時練習翻滾不慎用手撐地，不慎造成右手掌骨裂，直接動刀植入了12個鋼釘，但她休息了2至3周後就用固定手臂方式又開始投入訓練，僅有155公分的黃詠蘭人小但志氣高，她說，「希望可以效法陳毅帆一樣拿這麼多次的世錦賽冠軍，今年也會第一次挑戰世錦，第一次參賽先訂在前六，當然未來也期待能站上世錦賽的凸台。」

對於被許多臺灣選手視為競爭對手或是偶像，陳毅帆說，「有更多的競爭都是好事，像這次也有不少水準不錯的國外選手，大家都做良性競爭也是好事，也要謝謝大家將我視為學習的對象，我們大家共同成長。」陳毅帆總計奪下2015、2016、2017、2018、2019、2022 年六屆世錦賽金牌，早已經是台灣花式滑輪界的招牌級選手，雖然去年世界滑輪溜冰錦標賽（2024 World Skate Games）屈居第二，但他說：「我一直覺得我是一個很幸運的人，我並不會對自己設限，不會預設說要比到幾歲，只會每年設定目標繼續比下去，我相信我還有很多可以成長的空間！」