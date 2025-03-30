海神3星現身高餐大附中　呂威霆鬥牛賞麻辣鍋

▲呂威霆、高餐大附中校曾河嶸、和歌山縣立南部高等學校辻強志校長、克雷格、邱子軒。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊把握訓練空檔回饋地方，29日邱子軒、呂威霆、克雷格受邀參與國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校（下稱高餐大附中）校慶園遊會暨校友盃籃球賽，與同學互動組隊3對3鬥牛，透過前進校園互動，感謝港都神隊友四年以來對海神隊的支持。

高餐大附中創校20年校慶，自創校以來在楊百世校長秉持「餐旅服務意象」的教育理念下，建立「餐道精神 旅創奇蹟」的優質餐旅文化，將餐旅服務精神融入於生活教育中。

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校慶日當天高餐大附中特別邀請遠從日本南部造訪的姊妹校，和歌山縣立南部高等學校辻強志校長擔任開球嘉賓，邱子軒、呂威霆、克雷格在3對3示範賽中與同學組隊互動，也讓同學們留下難得回憶。

過去是3對3好手，呂威霆上場毫不留情賞給對手兩記麻辣鍋，並展現外線好手感，成功炒熱現場氣氛。他分享3對3鬥牛秘訣，「3對3中3分球算兩分，如果能把握外線命中率，就掌握很高的勝率。此外由於3對3節奏快，進攻時間僅12秒時間緊迫，體能也是一大考驗，同學可以多利用小組配合，事半功倍。」