林韋愷轟23分無用　輔大王翊仲20分8助攻率隊奪UBA季軍

▲王翊仲20分、8助攻幫助輔大拿下季軍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA大專籃球聯賽男子組季軍戰，由輔仁大學交手台灣師大，輔大靠著莫森、王翊仲內外連線，分別拿下19分、11籃板以及20分、8助攻，率隊89比78擊退台師大，台師大頭號砍將林韋愷此戰即便轟下23分、5籃板、4助攻，但最終仍以殿軍作收。

台師大、輔大在昨日4強戰雙雙失利下，今日於季軍戰交鋒，輔大靠著莫森、王翊仲加上潘建宏攜手出擊，3人合力貢獻50分，瓦解台師大最後反撲氣燄，最終輔大就以12分之差贏球，本季以季軍作收。

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▲台灣師大林韋愷此戰攻下23分、4籃板、4助攻。（圖／記者李毓康攝）

賽後輔大總教練楊哲宜表示，「今天球員的打法比較像我的預期，昨天可能是因為對小巨蛋比較陌生，所以球員比較緊張跟保守，今天達到教練團賽前的要求了，讓球的流動更好。」

對於此戰貢獻20分、8助攻的王翊仲，楊哲宜則強調，「王翊仲身為先發控球，要把球隊的勝負放在肩膀上，他今天也辦到了，才大學一年級，他還有很多要學的。」

楊哲宜透露，「今年給球隊的目標，就是希望進入小巨蛋，很感謝球員忍受我平常的嚴厲、兇悍，願意跟著我走下去，大家願意相信一件事，我們能夠走到想要走的地方。」

▲輔大教練楊哲宜完成本季在小巨蛋拿下至少一勝目標。（圖／記者李毓康攝）