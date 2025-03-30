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從「河豚、刺蝟」蛻變　林紀妏帶領世新女籃寫UBA奇蹟

▲▼2025UBA大專籃球聯賽決賽女子組季軍戰，世新大學蔡佑蓮。（圖／記者李毓康攝）

▲世新女籃「6、7人戰隊」，一路挺進UBA本屆4強。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

整季僅用「6、7人戰隊」打天下，世新女籃寫下奇蹟挺進UBA小巨蛋4強戰，雖然連兩戰都拚到最後一刻落敗收場，但113學年度UBA大專籃球聯賽榮獲殿軍殊榮，仍讓總教練林紀妏直言非常驕傲，林紀妏笑說，「當時覺得自己不該接世新女籃，球員從一開始像河豚、刺蝟，心裡滿是防備，到現在讓大家看見我們的拼勁，我為球員們感到驕傲。」

過去5年都拿下UBA女籃冠軍，世新在本季面臨陣容瓦解分崩離析，林紀妏臨危授命接下主帥一直，在球隊幾乎僅有6到7名可用之兵情況下，一路率隊挺進小巨蛋4強，並且連續兩戰都差點看見贏球機會，可說寫下本季黑馬奇蹟。

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季軍戰繳出18分、20籃板佳作的蔡佑蓮表示，「今年我很愛哭，原本以為自己很堅強，但能走到這裡，真的很不錯了。紀妏姐給我們很多空間，打球『9453』（就是有鬆），一群原本沒信心的球員，讓大家看見我們的拚勁。」

林紀妏則笑說，「當初我真的是以救火的心態去帶領世新，當時覺得這群小屁孩怎麼會這麼多情緒，但後來發現他們心裡有刺是因為有防備心，像是河豚、刺蝟，讓她們把脾氣發完，再開始私下溝通。」

蔡佑蓮笑說，「我應該就是教練口中，那個渾身是刺的球員，常常會和紀妏姐有激烈溝通，但也感謝她給我意見，也願意聽我的想法跟我溝通。」

林紀妏強調，「球員口中的做自己，我認為其實是『認清自己』，她們成功做到我希望看見的，也在4強舞台發光，我為她們感到驕傲。」

▲▼2025UBA大專籃球聯賽決賽女子組季軍戰，世新大學總教練林紀妏。（圖／記者李毓康攝）

▲世新女籃總教練林紀妏形容球員從一開始像河豚、刺蝟，到現在成為驕傲。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： UBA小巨蛋世新林紀妏蔡佑蓮女籃

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