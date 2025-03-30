台師大主帥梁嘉音像「第2個媽媽」　林佳蓉、湯書淳滿滿感謝

▲台師大女籃總教練梁嘉音，被球員稱作「第2個媽媽」。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA大專籃球聯賽女子一級季軍戰，台灣師大在林佳蓉UBA生涯最終戰狂砍39分帶領下，以79比69擊敗「6、7人戰隊」打天下的世新大學。賽後湯書淳表示，「很感謝教練梁嘉音，來台師大這4年，我像是有了第2個媽媽！」至於林佳蓉則表示，「抱歉不能給嘉音姐與台師大冠軍，但來到這裡的兩年我非常開心。」

在文化度過4年後，林佳蓉研究所轉戰台師大，在今日的UBA生涯最終戰，她23投13中狂飆39分、10籃板、3抄截，搭配湯書淳9分、5籃板、4助攻、3抄截，最終台師大揮別昨日4強戰失利，笑擁本屆女子組季軍。

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▲湯書淳感謝教練梁嘉音的鼓勵與指導。（圖／記者李毓康攝）

打出UBA生涯代表作的林佳蓉表示，「嘉音姐跟我說，抱歉不能給我冠軍，但這兩年在台師大我非常開心，謝謝嘉音姐給我機會，我也想對她說抱歉，不能把冠軍帶給台師大，她打從心裡為我們著想。」

梁嘉音則笑說，「其實林佳蓉來到台師大，我是有壓力的，總是想著該怎麼讓她有更好的發揮。球員的進步我都視為理所當然，當所有球員進步，我們的目標一定能水到渠成，台師大沒有太多球員有大賽經驗，我想對球員說，妳們已經很棒了。」

▲碩二的林佳蓉UBA生涯最終戰，狂飆39分率隊奪得季軍。（圖／記者李毓康攝）