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快訊／一面倒！　文化女籃35分狂勝勇奪UBA校史第20冠

▲▼2025UBA大專籃球聯賽決賽女子組冠軍戰，文化大學鄭慧慈。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭慧慈寫下UBA生涯1000分、1000籃板、200助攻、100抄截里程碑。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA大專籃球聯賽30日晚間女籃冠軍賽登場，被視為奪冠大熱門的文化大學開賽就狂轟猛炸，首節就取得30比13超前，末節更是一度領先來到37分之多。文化鄭慧慈全場轟下21分、25籃板，成為UBA公開一級史上首位1000分、1000籃板、200助攻、100抄截好手，文化也以88比53大勝，勇奪校史第20冠。

此戰開賽文化就靠著得分后王玥媞以及鄭慧慈領軍狂轟猛炸，首節打完就以30比13領先。佛光雖然次節稍稍回神，但半場打完文化仍以48比28強勢領先。

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第3節開打後，文化又是一陣狂轟猛炸，剩下3分31秒時，領先已達65比34。文化已經穩操勝券。反觀佛光方面，此戰僅能靠著邱子芸、陳丁綺零星單打追分，末節文化更是一度領先達37分。比賽勝負也早早底定，文化女籃笑擁校史UBA第20冠。

全場砍下19分、25籃板的文化鄭慧慈，也成為公開一級史上首位拿下1000分、1000籃板、200助攻、100抄截好手，在奪冠之外更成就生涯里程碑。

▲▼2025UBA大專籃球聯賽決賽女子組冠軍戰，文化大學王玥媞。（圖／記者李毓康攝）

▲王玥媞幫助文化女籃拿下校史UBA第20冠。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： UBA小巨蛋文化佛光鄭慧慈王玥媞陳丁綺邱子芸女籃

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