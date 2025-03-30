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林韋愷戰鞋寫滿女友的愛　下一步預計將挑戰職籃

▲▼2025UBA大專籃球聯賽決賽男子組季軍戰，台灣師大林韋愷。（圖／記者李毓康攝）

▲林韋愷下一步將先確認經紀公司，接著才考慮是否旅外或留在台灣職籃舞台。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣師大30日在113學年度UBA男子一級季軍戰，最終78比89吞敗，本屆以第4名作收。不過陣中當家砍將林韋愷用23分、5籃板、4助攻的優質表現，正式告別UBA賽季。林韋愷透露，「畢業後確定將挑戰職籃舞台，他也透露自己的球鞋上，是女友親筆寫下自己偶像湖人詹姆斯（LeBron James）的名言，希望能帶給我鼓勵。」

本季在UBA賽場寫下「單場53分」的瘋狂飆分紀錄，林韋愷儼然成為本季UBA除了健行科大得分王劉丞勳之外，最犀利的得分悍將代表人物。

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雖然在小巨蛋4強戰連兩天落敗，但林韋愷個人表現依舊亮眼，季軍戰對上輔大全場21投9中，砍下全場最高23分外帶5籃板、4助攻。

不像4強首戰輸球後飲恨落淚，林韋愷今日季軍戰輸球後帶著笑容出席賽後記者會，「昨天打完政大，大家有點疲憊，上半場的防守設定沒有做好，盡可能完美才能贏得比賽，我們是全本土，因此沒有太多犯錯的機會，大家都盡力了，昨天打完政大那場，先發5人都快抽筋了，就是為了胸前的這4個字NTNU（台灣師大）來努力，已經沒有遺憾了。」

談到個人未來動向，林韋愷透露，「我會先在近期確認自己未來的經紀公司，接著就會確認是否挑戰旅外，或是留在台灣拚職籃舞台。」

昨天輸球穿了一雙全黑球鞋，林韋愷透露，「家人與女友都要我換穿白色的球鞋，女友也親手幫我寫上我的偶像湖人詹皇的名言，希望能給我鼓勵。」

▲台師大王牌砍將林韋愷的球鞋上，有女友親手寫下的湖人詹皇名言。（圖／記者杜奕君攝）

▲台師大王牌砍將林韋愷的球鞋上，有女友親手寫下的湖人詹皇名言。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： UBA小巨蛋林韋愷台師大台籃

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