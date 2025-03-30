快訊／夢幻！政大「跨季50連勝」　UBA男籃冠軍5連霸

▲政大在王牌主控宋昕澔帶領下，拿下跨季50連勝外帶冠軍5連霸。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

113學年度UBA大專籃球聯賽壓軸好戲，由政治大學、健行科大連續第3年上演男子組冠軍賽爭霸。要挑戰「跨季50連勝」及冠軍5連霸的政大，開賽攻守兩端勢如破竹，末節甚至在宋昕澔狂轟猛炸下，拉開23分大幅領先，最終政大以88比70大勝健行，勇奪跨季50連勝與冠軍5連霸。

開賽衛冕軍政大就展現王者之勢，包括宋昕澔、林子皓、徐得祈都有所建樹，加上莫斯塔發第2節終了前壓哨補籃，半場打完，政大以49比33大幅領先。

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▲健行科大頭號砍將劉丞勳遭到封鎖，連3季不敵政大屈居亞軍。（圖／記者李毓康攝）

第3節健行科大一度找到追分氣勢，廖本謙連續單打幫助球隊追到12分差，但政大靠著林恩宇、徐得祈連續搶分穩住陣腳，加上健行主控徐宏瑋5犯畢業，3節打完政大仍以69比55壓制健行。

末節健行雪上加霜，廖本謙也負傷退場，終場前5分7秒宋昕澔三分彈命中，隨後又是中距離得手，讓政大拉開86比63遙遙領先。比賽勝負也就此底定，最終政大完成不可思議的跨季50連勝，以及冠軍衛冕5連霸大業。

▲政大主帥陳子威率隊完成冠軍5連霸大業。（圖／記者李毓康攝）