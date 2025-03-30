這一次笑著走出小巨蛋　鄭慧慈寫史上第一神紀錄告別UBA

▲文化大學勇奪隊史UBA第20冠，王玥媞(左起)、曾萱儀、鄭慧慈等人激動落淚。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

「過去每次前進小巨蛋，我都是哭著走出去，這一次終於能笑著走出去了！」文化女籃「大五」主力前鋒鄭慧慈，在本屆UBA女籃冠軍戰成為公開一級史上首位達成1000分、1000籃板、200助攻、100抄截好手，確定此戰結束後將告別UBA生涯，朝WSBL國泰女籃邁進。鄭慧慈表示，「會有點捨不得，學生籃球是有期限的，但我會努力追尋更好的自己。」

文化女籃在本屆UBA冠軍戰遭遇佛光大學，在鄭慧慈繳出21分、25籃板的強勢表現帶領下，文化女籃最終在相隔8年後，終於再度捧起UBA后冠。

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鄭慧慈表示，「一直以為我沒有冠軍命，奪冠需要天時地利人和，但我堅持要拿冠軍，加上當了隊長要承擔更多，這一年以來比過往都更辛苦。」

文化總教練鄭慧芸昨日因為督軍WSBL國泰女籃而缺席，今天則是「趕場」在冠軍賽開打前趕抵小巨蛋，她表示，「相隔8年文化女籃再度奪冠，球員每一年都被我逼著長大，我對她們真的沒有在客氣，接下來我也迫不及待新的生力軍要進來，準備迎接新賽季的到來。」

▲鄭慧慈確定告別UBA舞台，將朝WSBL國泰女籃邁進。（圖／記者李毓康攝）