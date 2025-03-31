富邦人壽UBA推動運動平權　邀輪椅籃球、聽障國手共襄盛舉

▲UBA促輪椅籃球隊登上小巨蛋，有助累積經驗為參與國際賽事儲備能量。（圖／富邦人壽提供）

記者杜奕君／綜合報導

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽決賽於臺北小巨蛋再度掀起籃球熱潮，並持續結合公益，推動運動平權。今年的活動邀請了聽障奧運跨欄國手許樂擔任開球嘉賓，並邀請南澳國小籃球隊到場觀賽，希望透過UBA傳遞正向力量。

自111學年度起，UBA決賽已連續三年邀請輪椅籃球中華代表隊參賽，讓選手們透過大舞台累積經驗，為國際賽事做準備。世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人許樂也受邀擔任本次輪椅籃球公益賽的開球嘉賓，致力推動運動平權，讓更多球迷認識輪椅籃球的魅力。

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許樂表示，很高興能站上UBA決賽舞台並擔任開球嘉賓，看見輪椅籃球選手也能在小巨蛋競技，感到非常激勵人心，希望能引領更多人關注身障體育項目。

輪椅籃球選手孫御斌今年首次登上小巨蛋，過去他是高苑工商籃球隊中鋒，因左膝腫瘤截肢後加入輪椅籃球隊，延續籃球夢。他表示，雖然開刀後無法追逐原本的夢想，但能以不同方式繼續從事喜愛的運動，感到非常開心。

孫御斌坦言，曾因為在意別人的眼光而感到自卑，如今重回籃球場重拾信心，希望自己的例子能鼓勵更多人「做自己」，並表示，做自己喜歡的事是值得尊敬的。

今年UBA決賽現場，富邦人壽邀請南澳國小籃球隊到場觀賽，讓偏鄉孩子親身感受公開一級冠軍戰的熱情與活力，從傑出學長及優秀選手們的精彩比賽中，為孩子們的籃球夢種下希望的種子。

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水感謝富邦人壽UBA對台灣公益聯盟的支持，讓更多偏鄉孩子有機會透過運動成長。南澳國小籃球隊教練游凱弦認為，觀賽能加深孩子們對籃球的熱情，激勵他們在學業和生活上更上一層樓。

南澳國小籃球隊球員陳佑恩表示，這是他第一次看大專籃球比賽，感到非常興奮，希望能學習學長們的精神，提升自己的籃球水準。另一位球員王以結也表示，從學長們的拚搏精神中，學到更多籃球知識，讓他更熱愛這項運動，並決心努力奮鬥。

在公開男一級冠軍賽開打前，富邦人壽UBA安排了特別的出場橋段，讓南澳國小籃球隊小球員列隊與兩隊球員擊掌，替學長們送上祝福，希望學長們的拚戰精神能夠傳承下去。

▲UBA持續推動運動平權，連續三年舉行輪椅籃球公益賽。（圖／富邦人壽提供）