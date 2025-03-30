UBA最強得分王劉丞勳確定挑戰職籃　旅外、留台機率各半

▲UBA歷史總得分王劉丞勳，下一步確定挑戰職業籃球舞台。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

UBA男子組冠軍戰30日晚間落幕，政治大學以88比70撂倒健行科大，完成跨季50連勝與冠軍5連霸。健行連3季不敵政大屈居亞軍，身為UBA歷史「總得分王」的劉丞勳，此戰遭到嚴加看管，全場仍有16分、11籃板、4助攻貢獻。賽後他強調，「目前旅外與留在台灣職籃機率各半，會和教練謹慎評估。」

此戰遭到政大多人「車輪戰」嚴防，劉丞勳全場僅有10次出手機會，最終仍貢獻全隊次高16分外帶11籃板、4助攻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉丞勳UBA生涯最終戰，仍未跨過政大男籃這座高牆。（圖／記者李毓康攝）

賽後劉丞勳表示，「這次4強戰，我的狀態僅能說是普通，但這些都是我成長到下個階段的養分，冠軍賽我有料到會被對手嚴防，但和去年冠軍賽相比，這次我開始有更多分球，但可能年輕學弟緊張沒有投進，但這些都會變成他們未來成功的經驗。」

劉丞勳強調，「成績固然重要，但更要享受過程，接下來邁入籃球生涯的下個階段，我希望成為讓球隊需要的人，無論旅外、台灣職籃都不排斥，目前機率大概是各5成。」

▲劉丞勳透露，接下來旅外與續留台灣職籃機率各半。（圖／記者李毓康攝）