96自由車聯賽再度登場　台北天母成世界級競速賽場

▲96自由車聯賽連兩年選擇台北天母作為城市繞圈賽場地，讓選手享有世界級競速體驗。（圖／96自由車聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

96自由車聯賽今年再度選擇台北天母作為城市繞圈賽的場地，賽事結合國際級規格與頂尖MYLAPS ProChip晶片計時技術，讓選手享有世界級競速體驗。市府、區公所與主辦單位共同協作，克服城市封路、交通管制與居民溝通等挑戰，打造融合運動、觀光與社區參與的城市嘉年華。

96聯賽董事長楊倩玉期盼未來比照日本盃規模，舉辦「選手之夜」等活動擴大影響力；臺北市體育局也強調將持續力挺96聯賽，讓世界看見台北的運動能量與城市魅力。士林區天母連續兩年成為96自由車聯賽繞圈賽舉辦地，不僅帶動天母商圈的發展，也強化「運動友善城市」的形象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

士林區區長洪進達指出，賽道選在城市道路，必須克服封路、交通與居民協調等挑戰，區公所從籌備初期即介入協調，串聯主辦單位、里長、交通單位與商圈，共同規劃封路與管制計畫，盡量降低民眾不便。

洪進達表示，區公所的角色不只是行政協調，更要讓社區理解賽事的價值，並創造實質效益，不只帶動天母商圈，也讓市民更靠近運動生活。他直言，天母目前最大的挑戰仍是停車空間不足，市府已著手規劃在運動公園與棒球場周邊增設停車場，以因應日後更大規模的活動需求。

今年賽事一大亮點是導入全球公路賽指定的計時技術「MYLAPS ProChip」。本次系統由智能動感有限公司負責執行，董事長張博光表示，這套系統精準度達0.003秒，可即時呈現選手通過終點的秒差與平均速度，觀眾不需仰賴網路，在現場即可透過電子計分板掌握戰況。

天母繞圈賽齊聚頂尖好手，賽事大獲好評。96聯賽董事長楊倩玉表示，能在台北這樣人口密集、交通繁忙的城市封路舉辦比賽，非常不容易。此次動員逾一百五十位人力，只為三百多位專業選手打造一場最安全、最高品質的比賽。

她指出，天母地理位置獨特，鄰近陽明山又非捷運直達區域，是適合發展自行車運動的理想場域。未來希望比照日本盃的規格，在天母舉辦「選手之夜」等周邊活動，讓市民共襄盛舉，進一步帶動地方經濟，把繞圈賽打造成結合運動、觀光與城市魅力的盛大派對。