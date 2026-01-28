兄弟二軍參戰美洲賽引關注　蔡其昌強調不影響賽程、樂見國際交流

▲蔡其昌。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

針對中信兄弟二軍參與2026美洲棒球冠軍聯賽一事，中華職棒會長蔡其昌28日受訪時說明，這項安排是兄弟球團依規定向聯盟提出申請後，經評估不影響二軍賽事，且符合國際交流精神，因此獲得聯盟同意。

蔡其昌表示，「中信兄弟有來跟聯盟提出這個申請。」依照聯盟規章，球團若要參與國外賽事，必須事前取得聯盟同意。聯盟在評估時，主要考量兩個重點：第一，不影響原有二軍比賽的進行；第二，聯盟基本立場是鼓勵國際交流。

「從聯盟的角度來看，兄弟二軍的安排並不會影響第一週的二軍賽程，加上這本來就是一項國際交流賽事，能讓中華職棒參與其中。」蔡其昌指出，在符合上述前提下，聯盟便同意中信兄弟二軍參與這項比賽。

有媒體詢問聯盟何時得知相關邀請，蔡其昌也澄清，這並非臨時得知，而是球團依照程序主動向聯盟說明，「因為規章裡面有一條，球團要去參加國外這種比賽，一定要經過聯盟同意，所以中信兄弟有來跟我們講這件事情，我們再依照實際狀況評估。」

他最後重申聯盟立場，只要不影響既有賽事運作，聯盟樂見球團走向國際舞台，「這就是一個國際交流的機會，能讓中華職棒參與這樣的賽事，我們是正面看待的。」