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打造東亞最盛大國際青少年足球賽　Formosa 7s錦標賽7月登場

▲Formosa 7s足球錦標賽，立志打造東亞最盛大國際青少年足球賽。（圖／Formosa 7s足球錦標賽提供）

▲Formosa 7s足球錦標賽，立志打造東亞最盛大國際青少年足球賽。（圖／Formosa 7s足球錦標賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

柏文健康事業再次舉辦國內外青少年足球盃賽「2025 Formosa 7s足球錦標賽」，將於7月30日至8月3日在高雄楠梓文中足球場盛大登場。預計邀請來自西班牙、日本、馬來西亞、泰國、香港、菲律賓等超過10個國家及亞洲各地區的頂尖足球俱樂部青訓隊伍，共同角逐這一亞洲最具影響力的青少年足球盃榮譽。

這次賽事涵蓋U8至U16年齡組，每支隊伍由18名球員組成，共計180隊參賽。全球頂尖俱樂部隊伍將齊聚一堂，展現青少年足球的無限潛力與競技精神。這場賽事不僅是競技場，更是東亞地區足球文化交流的重要平台。賽事期間還將邀請西甲職業隊的青訓梯隊，為台灣的足球俱樂部提供與世界強隊交手的機會，提升整體競技水準。

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柏文健康事業表示，2025 Formosa 7s不僅是選手們展示技藝的舞台，更是足球文化交流與學習的重要途徑。比賽中，選手們能提升自己的球技、學習控球技巧，還能在團隊訓練中學會協作，結交志同道合的朋友，這對青少年足球員的成長非常重要。

足球的發展需要從基層開始培育。因此，賽事期間還會與西甲共同舉辦LALIGA Talk等交流活動，讓國內教練有機會與歐洲頂級教練交流，激發更多年輕球員的潛力，為未來的國家及社會培育更多足球人才。

▲Formosa 7s足球錦標賽，立志打造東亞最盛大國際青少年足球賽。（圖／Formosa 7s足球錦標賽提供）

關鍵字： Formosa 7s足球錦標賽足球

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