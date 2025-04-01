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大安國中小跑車呂宸言領軍逆轉勝　朱浩恩想讀成功只因宿舍

▲大安國中小跑車呂宸言、未來藍圖朱浩恩。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲大安國中小跑車呂宸言。（圖／U19籃球聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

由U19籃球聯盟舉辦的U15特優賽事近日在台北商業大學體育館進行，首場比賽由錦和國中對上大安國中。大安國中教練王灝宇曾帶領南湖高中男籃闖進HBL四強，這次率隊大安國中以52比46逆轉勝出。大安國中小跑車呂宸言透露，未來希望能進入HBL的松山或南山體系持續訓練。

王灝宇表示，決勝節強調防守的確實性，這場比賽讓球員吸收到高強度經驗，成長迅速。呂宸言則表示，前半場表現不理想，希望未來出手更果決。他也提到，HBL的MVP劉程恩是他學習的對象，希望未來能進入松山或南山體系。

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次場比賽，未來籃圖對上安康國中。未來籃圖由國二及國三學生組成，憑藉體型優勢一路領先，最終以61比29輕鬆取勝。

總教練孫瑋成賽後表示，這是球隊默契最好的一場，只要求球員做好該做的事，贏球才有意義。他特別提到，郭秉軒和朱浩恩今天展現了練球成果，兩人默契十足。

孫瑋成進一步指出，這批球員不是體育班學生，很多來自桃園，練球之餘還需兼顧學業。他經常提醒球員，未來選擇打球是否能持續運動生涯？若不打球，又該以什麼專長過活？但最重要的是，不可放棄人格品行。

郭秉軒攻下全場最高的21分，控球後衛朱浩恩的組織能力也功不可沒。朱浩恩認為這場比賽自己有許多細節未做好，希望未來能像松山高中的劉程恩一樣全面。他即將畢業，尚未決定高中去向，但希望能考進松山或成功高中，因為成功高中的校風和成績優異，學生素質也很好。而且教練說那邊宿舍很好，進去就讀後不會變壞。」

▲大安國中小跑車呂宸言、未來藍圖朱浩恩。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲未來籃圖朱浩恩。（圖／U19籃球聯盟提供）

關鍵字： U19籃球聯盟呂宸言朱浩恩籃球

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