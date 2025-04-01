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左從凱當主帥領復興國小挺進冠軍戰　呂奇旻現身為台中社口加油

▲退役球星左從凱擔任台北復興國小總教練、前職籃球員呂奇旻到場為台中新平國小加油打氣。（圖／小學聯賽提供）

▲退役球星左從凱擔任台北復興國小總教練。（圖／小學聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025全國國民小學籃球錦標賽進入白熱化階段，31日分別在新北市光榮國中及板橋體育館進行各分組四強賽，前SBL射手球星左從凱擔任台北復興國小主帥，他在對上高雄陽明國小之戰換上成套西裝督軍，終場台北復興國小以56比48取得總冠軍賽門票。另外，前職籃好手呂奇旻也現身賽場，替台中中平國小加油，他回憶起小時候在澎湖根本沒有這麼多大比賽可打，直呼現在的小朋友真的很幸福。

許久未曾在球場上露臉的傳奇球星左從凱，在六男乙級B組冠軍賽身披台北復興國小主帥西裝對上高雄陽明國小，終場台北復興國小以56比48取得總冠軍賽門票。

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▲退役球星左從凱擔任台北復興國小總教練、前職籃球員呂奇旻到場為台中新平國小加油打氣。（圖／小學聯賽提供）

▲左從凱領軍順利拿下晉級冠軍賽門票。（圖／小學聯賽提供）

賽後左從凱被所有家長相擁慶賀，他坦言還好小朋友頂住壓力，讓他相信自己還是有能力當小學教練的，這批小朋友是他認為抗壓性及心理素質較差的，因為能來這所學校的學生背景都非富即貴大有來頭，但由於是恩師許晉哲極力推薦他來到這學校，他也告訴自己能勝任這任務。

因此自從去年11月接下主帥一職後便不斷教育這些小朋友團結的重要性，並學習不要怨天尤人，要求每位球員做好本份比球技重要，只要用頭腦打球一定會有好的成績。

在觀眾席中也出現了一位現役職籃球員呂奇旻，他笑說是來幫台中中平國小加油的，他回憶起小時候在澎湖根本沒有這麼多大比賽可打，直呼現在的小朋友真的很幸福，不但有好的對手能切磋，還有這麼好的場館及場場電視直播，未來若褪下球衣也希望能為家鄉的籃球基層學校效力回饋鄉里。

▲退役球星左從凱擔任台北復興國小總教練、前職籃球員呂奇旻到場為台中新平國小加油打氣。（圖／小學聯賽提供）

 ▲前職籃球員呂奇旻到場為台中新平國小加油打氣。（圖／小學聯賽提供）

關鍵字： 左從凱呂奇旻國小籃球聯賽台籃

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