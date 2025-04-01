SGA轟27分12助攻　雷霆強勢10連勝還創NBA戰績神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

戰績一路長紅的奧克拉荷馬雷霆，1日主場迎戰芝加哥公牛，全場團隊7人得分達雙位數，除了陣中王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟27分、12助攻外，喬（Isaiah Joe）更是扮演板凳暴徒，單場投進8記三分球進帳全場最高31分，雷霆兇猛火力轟得公牛灰頭土臉，雷霆145比117贏球拿下10連勝，本季對戰「不同分區」球隊戰績來到「28勝1敗」，創聯盟史上最佳表現。

開季就在西區戰績名列前茅，雷霆在例行賽尾聲更是持續狂飆，目前戰績獨走高居全聯盟之冠，球隊一哥吉爾吉斯-亞歷山大有濃厚機會能夠拿下「年度MVP」殊榮。

今日主場迎戰公牛，雷霆團隊更是展現強大進攻能量，全場一度領先來到43分之多，先發5人更是通通打完前3節就提前收工，最終雷霆就以28分之差大勝。

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雷霆贏球除了拿下近期一波10連勝，目前63勝12敗仍穩居聯盟例行賽第1名之外，本季對上隸屬不同分區的東區球隊，整季至今戰績高達「28勝1敗」，即便4日對上底特律活塞輸球，也確定將創下歷史最佳成績。

先前NBA聯盟分別有金州勇士在2015-16賽季、達拉斯獨行俠的2006-07賽季，以及洛杉磯湖人1999-00賽季時，3隊都創下對不同分區球隊寫下的27勝3敗，但此紀錄確定本季將被雷霆打破，雷霆也將寫下聯盟新歷史。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大率隊10連勝，雷霆對戰東區球隊本季28勝1敗成為史上第一紀錄。（圖／路透）