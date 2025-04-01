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快訊／不是愚人節玩笑！　鋼鐵人奇蹟終結12連敗奪本季第2勝

▲鋼鐵人艾賽亞、喬迪。（圖／PLG職籃提供）

▲鋼鐵人艾賽亞轟下39分，率隊奇蹟終結12連敗。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便桃園璞圓領航猿一哥「夜王」盧峻翔回歸，但PLG職籃本季墊底爐主，目前處於12連敗，本季僅1勝18敗的高雄鋼鐵人，終於拚出一場好球，在艾賽亞39分、9籃板、6助攻，喬迪33分、20籃板攜手合作下，鋼鐵人以116比108奇蹟贏球，在愚人節這天終止12連敗，也終於拿下2024-25賽季團隊第2勝。

本季至今僅拿1勝，近期苦吞「12連敗」的鋼鐵人，今日作客踢館交手本季例行賽已經篤定拿下第1名的領航猿。周末2連戰調整休兵的領航猿一哥盧峻翔，此戰回歸上陣，而鋼鐵人本土砍將陳范柏彥則因傷休兵。

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但鋼鐵人開賽連續5記三分球，取得19比10領先優勢，整個上半場鋼鐵人團隊飆進10記三分球，以61比59壓制龍頭領航猿。

第3節開打後，鋼鐵人一波13比5攻勢，將領先擴大來到74比64，隨後領航猿攻勢仍無太多起色，鋼鐵人陶德三分彈命中後，讓球隊再拉開11分領先。但領航猿此節末段靠著葛拉漢三分球回神，3節打完僅剩6分落後。

末節領航猿又靠著葛拉漢快攻追近比分，但鋼鐵人艾賽亞犀利單打連拿4分，鋼鐵人又回到雙位數領先安全距離。

不過領航猿不放棄，終場前3分15秒丁恩迪兩罰俱中，隨後又成功抄截幫助葛拉漢切入，領航猿此時僅剩下3分落後。但終場前1分57秒，鋼鐵人得分之鑰艾賽亞又是飆進關鍵三分彈奠定勝果，最終鋼鐵人就戲劇性的贏球，在「愚人節」這天終止12連敗，擊敗龍頭領航猿拿下本季第2勝。

▲鋼鐵人艾賽亞、喬迪。（圖／PLG職籃提供）

▲鋼鐵人喬迪33分、20籃板也是本季個人代表作。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG鋼鐵人艾賽亞喬迪12連敗領航猿台籃

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