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台灣公益聯盟攜手台壽霸龍前進偏鄉　人氣男星林柏宏當代言人

▲台灣公益聯盟攜手台壽霸龍前進偏鄉進行校園巡迴體育活動。（圖／台灣公益聯盟提供）

▲台灣公益聯盟攜手台壽霸龍前進偏鄉進行校園巡迴體育活動。（圖／台灣公益聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

由台灣公益聯盟推動「偏鄉兒童五育培力」計畫中的體育校園巡迴活動，期望透過交流打破偏鄉學習障礙，幫孩子開創美好未來！2月與臺中台壽霸龍隊棒球一同走進苗栗海線校園，球員親自下鄉與偏鄉學童互動。3月31日宣布，由金馬獎得主、知名演員林柏宏擔任公益聯盟2025年度公益代言人。

「偏鄉兒童五育培力」計畫揭曉的年度三大重點項目：「關懷弱勢偏鄉」、「視障學生教育」及「身心障礙者發展」。同時許下年度募款3,000萬元台幣目標，以推動永續發展（SDGs）優質教育與平等目標，讓偏鄉學童能夠突破先天地理限制，獲得更平等的學習機會，呼籲社會大眾共同支持，以教育種下希望的種子。

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在台灣公益聯盟與台灣人壽的攜手合作下，帶著臺中台壽霸龍隊棒球隊球員走進苗栗海線校園，親自帶領偏鄉小校通霄鎮啟明國小及新埔國小的學童，在操場上一起體驗樂樂棒的體育精神及趣味，並舉辦教學講座，跟孩子們分享從事棒球運動的心路歷程，面對一字排開的帥氣球員，孩子們興奮發問：「全壘打牆有多高？」「女生也可以打棒球嗎？」球員們親切回應，用自身經驗鼓勵孩子勇敢追夢、不設限自己的人生可能，啟發對未來職涯的想像與規劃。

在樂樂棒球的比賽中，孩子們卯足全力打擊、奔跑。即便是第一次接觸棒球，他們仍努力判斷球的方向、互相提醒傳球位置，發揮團隊合作爭取勝利。場邊場中歡呼聲此起彼落，場上孩子們的笑容，是球場最亮眼的風景。比賽尾聲，分數早已不重要，孩子們額角掛著汗水，臉頰因運動而透紅，眼神裡滿是意猶未盡的光芒。這一天，他們不只認識了棒球，更收穫了勇氣、合作與運動的快樂。

▲台灣公益聯盟攜手台壽霸龍前進偏鄉進行校園巡迴體育活動。（圖／台灣公益聯盟提供）

▲人氣男星林柏宏擔任此次公益代言人。（圖／台灣公益聯盟提供）

關鍵字： 台灣公益聯盟台壽霸龍林柏宏

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