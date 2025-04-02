史上最慘！金塊約基奇單場「61分大三元」　球隊仍兩度延長落敗

記者杜奕君／綜合報導

NBA史上最悲情的一幕，2日正式誕生！丹佛金塊王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）在主場迎戰明尼蘇達灰狼來訪，兩隊一路鏖戰至兩度延長，約基奇全場出賽高達52分38秒，轟下驚人的61分外帶10籃板、10助攻大三元全能數據，但金塊最終仍以139比140吞敗，約基奇成為聯盟史上首位拿下「60分大三元」，但最終卻以輸球收場的悲劇英雄。

NBA過去歷史共有「大鬍子」哈登（James Harden）以及「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）兩人曾經完成60分大三元壯舉，而今日當代最全能長人代表約基奇也跟上兩人腳步，今日對上灰狼用29投18中，包含三分球11投6中、罰球24罰19中的全面表現，狂轟61分、10籃板、10助攻、2抄截。

只是和哈登、唐西奇不同之處在於，上述兩人在單場拿下60分大三元神妙表現後，球隊都順利拿下該場比賽勝利，但約基奇今日卻是苦戰兩度延長後，以1分敗北，也寫下史上絕無僅有，拿下60分大三元卻輸球的悲慘紀錄。

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此戰灰狼贏球關鍵人物就是亞歷山大-華克，他在2度延長賽最後關頭3罰2中，幫助灰狼逆轉1分險勝，此戰亞歷山大-華克替補砍下26分、7籃板、8助攻，灰狼全場則以一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）的34分、10籃板、8助攻表現最佳。

▲金塊「小丑」約基奇砍下61大三元，球隊卻在兩度延長賽落敗。（圖／達志影像／美聯社）