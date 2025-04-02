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勇士柯瑞本季52分「封神之作」　還締造史無前例NBA超猛紀錄

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）2日對上曼菲斯灰熊之戰，全場繳出52分、10籃板、8助攻、5抄截，單場還飆進12顆三分球，寫下本季個人代表作。不僅帶領勇士排名站上西區第5位，更成為聯盟史上「唯一」能夠單場至少拿下50分、5抄截外帶10顆三分球好手，再次寫下屬於咖哩大神的超猛紀錄。

勇士在爭取季後賽門票的關鍵時刻，柯瑞再度展現球隊王牌價值，此戰不僅以52分、12顆三分球，率隊134比125贏球，更重要的是排名「超車」灰熊，目前站上西區第5名位置。

柯瑞此戰出賽36分31秒，全場斬獲52分、10籃板、8助攻、5抄截，外帶三分球20投12中，雖然沒有一舉打破前隊友湯普森（Klay Thompson）的單場14顆三分球紀錄，但也成為聯盟史上繼貝瑞（Rick Barry）以及「一眉」戴維斯（Anthony Davis）之外，第3位單場能至少拿下「50分、10籃板、5助攻及5抄截好手。」

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另外，柯瑞此戰締造紀錄還不僅於此，他也追上「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），成為聯盟史上第2位在超過36歲的年紀下，還能單季得分來到「1500分」的好手。

根據報導，柯瑞更成為NBA史上，首位能夠單場至少拿下50分、5抄截外帶10顆三分球的全方位戰將，而這樣的絕無僅有紀錄，也讓此戰成為柯瑞本賽季至今個人「封神代表作」，以37歲之齡依舊展現聯盟頂尖球星水準，柯瑞無疑也再次擦亮個人史上最佳射手招牌。

值得一提的是，勇士此戰贏球後，戰績44勝31負，排名升上西區第5位，若按照此季後賽排名，在季後賽首輪就將遭遇洛杉磯湖人，「詹皇大戰萌神」戲碼將有機會在季後賽首輪正式上演。

▲勇士柯瑞大爆發，3節打完投進11顆三分球進帳45分。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞成為NBA史上首位單場至少拿下50分、5抄截外帶10顆三分球好手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 柯瑞NBA52分勇士萌神咖哩大神三分球

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