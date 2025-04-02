快訊／神！柯瑞飆52分、單場12顆三分球　勇士贏球站上西區第5位

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士「萌神」大爆發！NBA超級球星柯瑞（Stephen Curry）2日作客交手曼菲斯灰熊之役，個人手感超火燙，前3節打完已經投進11顆三分球，最終柯瑞三分球20投12中，全場狂轟52分、10籃板、8助攻、5抄截，帶領勇士決勝期突圍而出，以134比125擊敗灰熊，排名站上西區第5位。

賽前僅有半場勝差，分居西區第5位與第6位的灰熊、勇士，今日正面交鋒，兩隊為了穩住西區前6名的季後賽安全席次，此戰勝負可說格外關鍵。

但此戰上半場幾乎成為「咖哩大神」個人秀，首節柯瑞就火力全開飆進19分，次節則有超大號三分彈破網精彩美技，上半場個人就飆進8顆三分球，進帳32分。

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進入下半場，柯瑞持續朝前隊友湯普森的「單場14顆三分球」紀錄邁進，單節又投進3顆三分球，3節打完已經投進11顆三分球進帳45分，不過灰熊後來居上，3節打完雙方戰成103平局面。

但末節雙方手感都一度低迷，柯瑞遭到嚴防情況下更是連續3次三分球落空，灰熊在王牌主控莫蘭特（Ja Morant）領軍下逆轉超前兩分。

但柯瑞終場前2分55秒再度靠著靈活跑位，底線飆進本場個人第12顆三分球，加上巴特勒（Jimmy Butler）連續單打造成灰熊小傑克森（Jaren Jackson Jr.）6犯離場，勇士最後關頭拉開領先，最終在柯瑞轟下12顆三分球，進帳52分、10籃板、8助攻、5抄截帶領下，勇士以9分勝出。

▲勇士柯瑞單場狂轟12顆三分球，飆出52分撂倒灰熊。（圖／達志影像／美聯社）