老咖哩更強！　勇士柯瑞30歲後10度單場得分50＋獨居史上第一

記者杜奕君／綜合報導

即便已經高齡37歲，金州勇士王牌球星柯瑞（Stephen Curry）2日用52分、10籃板、8助攻、5抄截，單場12顆三分球的神奇表現，寫下本季個人代表作。連同此戰在內，柯瑞生涯15次得分至少50分，已經超越宿敵詹姆斯（LeBron James）。另外，30歲後柯瑞10度單場得分飆破50分大關，更是獨居史上首位。

柯瑞今日作客灰熊之戰，雖然未能打破湯普森（Klay Thompson）的單場14顆三分球紀錄，但也成為聯盟史上首位單場砍下50分、10顆三分球外帶5抄截的全方位好手，也讓大家見識到史上最佳射手的恐怖戰力。

現年已經37歲的柯瑞，連同此戰在內，也是生涯第15次單場得分至少50分，正式超越詹皇的14次，另外他在30歲之後已經10度單場得分飆破50分大關，這紀錄更是獨居史上首位。

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勇士憑藉此戰柯瑞大爆發擊敗灰熊後，戰績已經爬上西區第5位，此戰「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也攻下27分、6籃板、4助攻、3抄截，兩人攜手合作以來，同時出賽場次勇士來到驚人的「18勝2敗」，成為致勝兩大利器。

▲勇士柯瑞30歲後，已經10度單場個人得分飆破「50＋」。（圖／達志影像／美聯社）