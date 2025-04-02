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超越甜瓜安東尼　美媒：杜克「超新星」弗拉格將成史上最強大一生

▲杜克天才前鋒弗拉格，已經被看好超越「甜瓜」安東尼成為NCAA史上最強菜鳥。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才前鋒弗拉格，已經被看好超越「甜瓜」安東尼成為NCAA史上最強菜鳥。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

被視為今夏NBA最受矚目「選秀狀元」大熱門，來自美國籃球名門杜克大學的超級菜鳥白人前鋒弗拉格（Cooper Flagg）在率領母校挺進NCAA「三月瘋」全國錦標賽最後4強後，整體聲勢更是持續飆升，美國《CBS體育》就報導指出，如果弗拉格率隊挺進最後冠軍決賽，即便沒有奪冠，他也將超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），成為「史上最強新人」代表。

在NCAA「三月瘋」男籃8強戰，弗拉格拿下16分、9籃板，幫助杜克大學以85比65擊潰阿拉巴馬大學，風光挺進本屆男籃最後4強。

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而接下來杜克在4強戰對手將是休士頓大學，美國《CBS體育》就指出，如果杜克大學順利贏球挺進最後的冠軍戰，即便沒有獲勝，那麼弗拉格也將超越退役傳奇名將安東尼，成為「三月瘋」錦標賽史上最偉大的新生。

NBA傳奇砍將「甜瓜」安東尼，當年以大一新鮮人之姿，帶領雪城大學一路過關斬將，拿下2002-03賽季NCAA男籃冠軍，在當時三月瘋期間，安東尼場均可繳出20.2分、9.8籃板。

在奪冠後，安東尼也憑藉高聲勢「棄學」投入NBA選秀，並在名滿天下的2003年NBA新人選秀會中，以首輪第3順位被丹佛金塊挑中。

弗拉格本季在「三月瘋」錦標賽期間，場均可攻下19.5分、7.8籃板、5.3助攻，整體身手可說是相當全面。

▲杜克天才前鋒弗拉格，已經被看好超越「甜瓜」安東尼成為NCAA史上最強菜鳥。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗拉格預料將是今年NBA的選秀狀元最大熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 弗拉格NCAA三月瘋選秀狀元NBA甜瓜安東尼Cooper Flagg

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