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TPBL球員註冊大限倒數計時　海神、國王洋將最終登錄都成「機密」

▲國王萊恩、奧帝，海神費雪。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王奧帝單場狂轟32分，賽後笑稱希望自己進入登錄「安全名單」。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃2024-25賽季「球員註冊大限」將於3日截止，2日晚間新北國王vs.高雄全家海神比賽結束後，雙方陣營都對最終洋將配置三緘其口，海神總教練費雪強調這是「最高機密」，至於國王主帥萊恩則強調，「等球隊公布最後消息，外界就會清楚了解。」

在例行賽進入最後白熱化階段下，TPBL本季球員註冊大限將於3日上午10點30分截止，各隊洋將人選配置屆時也將正式底定。

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今日以20分慘敗的海神，目前洋將陣容包括艾德、克雷格、摩爾斯、摩爾特里，以及因傷暫時註銷的威勝，海神教頭費雪被問及此事時強調，「這是最高機密！」

▲國王萊恩、奧帝，海神費雪。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神總教練費雪稱洋將最終名單是「最高機密」。（圖／TPBL職籃提供）

至於拿下5連勝的國王方面，由於先前球隊參戰東超聯賽，因此規則允許多註冊1名洋將，因此陣中目前包括奧帝、曼尼高、沃許本、強森以及桑尼，總教練萊恩則表示，「強森目前有點傷勢，因此我們讓他暫時調整，至於後續陣容消息等球團公布，外界就會比較清楚。」

▲國王萊恩、奧帝，海神費雪。（圖／TPBL職籃提供）

▲聯盟龍頭國王總教練萊恩，同樣不願透露最終洋將註冊人選。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL國王海神洋將球員註冊大限台籃

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