快訊／射爆！奧帝轟本季新高32分　國王20分擊潰海神笑擁5連勝

▲新北國王奧帝轟下本季個人新高32分，領軍5連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

賽前處於4連勝的TPBL職籃例行賽龍頭新北國王，2日在主場迎戰高雄全家海神踢館，此戰國王洋將奧帝大爆發，全場狂轟本季個人新高32分，包含三分球12投7中，加上沃許本20分、林書緯16分、8助攻、4抄截，林書豪也有15分進帳，最終國王111比91擊潰海神，喜迎近期5連勝。

開賽國王就靠連續三分球攻勢，加上防守端強勢出擊，取得13比2領先開局，海神急喊暫停後，防守端問題依舊無解，奧帝三分彈命中後，國王取得14分大幅領先。但海神換上胡瓏貿、克雷格上陣救火，攻守兩端都有所起色，一度追到僅6分落後，但首節打完國王仍以29比18取得雙位數超前。

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次節海神攻勢依舊沒有太多起色，一度落後達到18分之多，但海神靠著唐維傑積極拚搶，加上摩爾斯強勢切入3分打，又追到僅7分差。但國王靠著奧帝、林書緯連續外線得手，又回到12分穩定領先。半場打完國王以57比48穩住領先優勢。

下半場開打後，國王奧帝持續火燙手感，加上沃許本內線逞威，國王又在主場來到10分領先，海神雖然靠著摩爾斯快攻爆扣追分，但防守端海神始終無法解決沃許本與奧帝強大威脅性，沃許本快攻爆扣又讓國王來到14領先優勢，3節打完國王依舊7分暫時領先。

末節海神持續追分，但國王調上王牌林書豪隨即三分球加上強勢切入連拿5分，隨後洪志善又是三分球破網，國王又拉開一波16分超前。

海神雖然屢屢嘗試追分，但關鍵時刻林書豪再度飆進超大號三分彈，加上老將洪志善連續三分彈命中，國王一波狂轟猛炸，林書豪強勢切入後，國王領先來到21分，幾乎摧毀海神反撲氣燄。最後兩隊都排出全本土陣容，最終國王就在主場以20分大勝贏球，收下近期5連勝。

▲林書豪牛刀小試，此戰攻下15分。（圖／TPBL職籃提供）