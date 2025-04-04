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第八屆海洋盃啦啦隊錦標賽　台將洪意淳、陳彥佑衛冕2連霸

▲日本帝京大學啦啦隊整齊劃一、PHARAOH 的洪意淳與陳彥佑完成二連霸。（圖／中華民國啦啦隊總會提供）

▲日本帝京大學啦啦隊整齊劃一順利奪冠連霸。（圖／中華民國啦啦隊總會提供）

記者杜奕君／綜合報導

今年邁進第八屆的海洋盃啦啦隊錦標賽城市啦啦隊邀請賽首度移師至可以容納超過5千人的高雄市鳳西體育館舉行，今年國外隊伍大軍壓境，共有多達7個國家、114隊伍參賽，單單國外就有歷屆最多37隊參賽，給地主臺灣隊伍造成不少壓力，其中世界冠軍日本帝京大學BUFFALOS啦啦隊以超高難度的動作輕鬆連霸，臺將以雙人組洪意淳／陳彥佑和傳統強隊桃園市新興高中的表現最突出。

日本帝京大學BUFFALOS(水牛)啦啦隊，連續在2022、2023和2024年包辦「關東大會」、「JAPAN CUP」和「全日本大學選手權」三冠王之外，並且還在2023年啦啦隊世界錦標賽的世界冠軍，帝京大學啦啦隊在去年海洋盃就以全女陣容獲252.5高分比居次的韓國隊高出63.65分成績輕鬆摘冠。

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城市邀請賽中，最後登場的日本帝京大學BUFFALOS啦啦隊今年以2男14女應戰，但過程中卻頻頻做出包括加旋轉的one/one/one和第三層3人(223)等難度超高的動作，雖然過程出現兩次失誤，但乾淨、穩定且近乎一致的高水準動作，順利完成連霸。

教練岩野華奈說，「為了這次海洋盃，我們做足了兩周的準備，來參加海洋盃感到非常熱血且開心，能與來自各國的隊伍交流是一次寶貴的經驗。」

今年海洋盃受到外隊衝擊下，可以拿下國際總排第一的臺灣隊伍並不多，其中在啦啦隊雙人組第三級去年冠軍PHARAOH 的洪意淳、陳彥佑。

今年遭遇日本帝京大學BUFFALOS的後輩挑戰，洪意淳與陳彥佑兩人都已經從大學畢業，其中34歲陳彥佑目前還是雲科大競技啦啦隊的教練，兩人從去年開始合作奪冠後就維持每周兩次的訓練，今年兩人的表現依舊維持水準，雖然在單臂托舉的動作上稍有瑕疵，但最終兩人還是順利打敗日本帝京BUFFALOS順利完成二連霸。

▲日本帝京大學啦啦隊整齊劃一、PHARAOH 的洪意淳與陳彥佑完成二連霸。（圖／中華民國啦啦隊總會提供）

▲來自台灣的PHARAOH 洪意淳與陳彥佑完成雙人組二連霸。（圖／中華民國啦啦隊總會提供）
 

關鍵字： 第八屆海洋盃啦啦隊錦標賽城市啦啦隊邀請賽啦啦隊洪意淳陳彥佑

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