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特攻剩單洋將靠謝亞軒22分神射救命　攻城獅末節僅7分崩盤輸球

▲特攻謝亞軒、飛馳。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻謝亞軒飆出22分，率隊上演精彩逆轉勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便第3節一度落後達15分，甚至僅剩單洋將克力斯應戰，但新北中信特攻將士用命，當家射手謝亞軒領軍末節反撲，在他轟下22分，克力斯全場最高28分、13籃板進帳下，特攻末節17比0猛攻，更讓攻城獅當機單節僅拿7分，最終特攻97比91，戰績14勝14敗穩居例行賽第4位。

TPBL職籃例行賽逐漸進入季後賽白熱化卡位戰，目前戰績墊底的新竹御嵿攻城獅，目前已經退無可退情況下，此戰迎接特攻來訪，前3節打出亮眼表現，在特攻主力砍將飛馳第3節就因為單場1次技術犯規、1次違反運動精神犯規，提前奪權出場下，攻城獅3節打完手握84比72領先優勢。

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特攻末節又有奈森6犯退場，全隊僅剩克力斯一名洋將，但此舉反而激起全隊士氣，射手謝亞軒外線頻頻開火，加上克力斯內線也有所發揮，特攻一度打出17比0猛烈攻勢逆轉超前，加上攻城獅單節僅有7分進帳，最終特攻逆轉6分贏球。

特攻全場以克力斯拿下28分、13籃板最佳，謝亞軒投進4顆三分球拿下22分、6籃板、2抄截，飛馳20分、4籃板、3助攻、2抄截，奈森16分、12籃板。

落敗的攻城獅則以李漢昇拿下17分、4籃板、7助攻、3抄截最佳，薛斯基16分、13籃板，李啟瑋及努利各有14分進帳。

謝亞軒認為此戰逆轉勝，能夠提升團隊的信心，「現階段每一場比賽都非常重要，我們一定是全力搶勝！今天整場比賽打得非常艱辛，到第4節時有完全把防守強度拉上來。這場比賽對我們來說也是信心的提升，即便在外援戰力少了飛馳和奈森之後，還是能贏下比賽，以及在關鍵時刻把球處理好，對於我們本土和板凳球員來講是很好的信心提升！」

▲特攻謝亞軒、飛馳。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻砍將飛馳傷癒復出首戰，竟提前遭驅逐出場。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 謝亞軒克力斯飛馳攻城獅TPBL台籃

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