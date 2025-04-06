運動雲

>

快訊／林昀儒WTT仁川賽4強敗北　不敵南韓老將李尚洙

▲▼台灣桌球一哥林昀儒出戰WTT仁川冠軍賽。（圖／翻攝自WTT官網）

▲台灣桌球一哥林昀儒在WTT仁川冠軍賽男單止步4強。（圖／翻攝自WTT官網）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒，6日在2025WTT冠軍賽仁川站男單4強賽出擊，交手南韓勁敵李尚洙，小林同學開賽首局就勢如破竹，但李尚洙憑藉地主氣勢一度連拿3局「聽牌」，最終以總局數4比2擊敗林昀儒，強勢挺進男單冠軍賽，林昀儒則飲恨止步4強。

目前世界男單排名第14位的林昀儒，昨日以4比1擊敗世界排名第33位的日本新希望松島輝空，今日則在男單4強碰頭地主李尚洙，現年34歲的沙場老將李尚洙昨日則是擊敗林高遠晉級，此次也成為這項比賽地主最後奪冠希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開賽左手持拍的林昀儒就給足李尚洙壓力，首局頻頻搶攻，順利以11比5拿下。

第2局林昀儒發球又是強力出擊，率先2比0，但李尚洙找到節奏，造成林昀儒連續失誤，李尚洙連拿5分取得領先。林昀儒雖然嘗試追分，但李尚洙攻勢兇猛，讓林昀儒連續出現失誤，李尚洙取得5個局點後，順利以11比5拿下扳平戰局。

第3局林昀儒重新找回積極度，一次強勢削球帶起氣勢，取得5比2領先，但此時李尚洙又連趕3分追平，不過李尚洙連續搶拚長球失誤，又讓小林同學重回領先，不過關鍵時刻林昀儒出現要命回球失誤，又讓李尚洙11比9搶下關鍵局。

第4局林昀儒又面臨發球局節奏大亂狀況，一度讓對手連拿4分取得領先，雖然林昀儒苦苦追趕，但李尚洙氣勢大振取得10比2的8個局點，最終11比2再度拿下此局順利「聽牌」。

關鍵第5局，李尚洙又是幸運球率先拿分，但林昀儒頂住壓力，逆轉以6比2取得領先，隨後小林同學更率先取得5個局點，李尚洙此時連趕3分，但林昀儒頂住壓力，11比8拿下此局扳回一城。

第6局雙方你來我往，短球相互來回戰成3比3局面。李尚洙主動變線取得領先，暫停情況下林昀儒重新調整節奏，又取得7比6領先，但李尚洙強勢出擊以10比7率先取得3個賽末點，林昀儒穩住壓力追回1分，此時李尚洙喊出暫停，雖然林昀儒追成9比10，但最終李尚洙11比9拿下，總局數4比2挺進本屆男單冠軍賽。

關鍵字： 林昀儒小林同學沈默殺手桌球WTT仁川冠軍賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／SBL台啤「罷賽風波」下一步　將繳60萬罰款今晚正常出賽

快訊／SBL台啤「罷賽風波」下一步　將繳60萬罰款今晚正常出賽

台籃有愛！　勇士助教梁兆亘為「剴剴案」自製T恤發聲

台籃有愛！　勇士助教梁兆亘為「剴剴案」自製T恤發聲

CTPBA職業撞球賽破百「撞士」出擊　張榮麟、吳坤霖備戰世運

CTPBA職業撞球賽破百「撞士」出擊　張榮麟、吳坤霖備戰世運

第八屆海洋盃啦啦隊錦標賽　台將洪意淳、陳彥佑衛冕2連霸

第八屆海洋盃啦啦隊錦標賽　台將洪意淳、陳彥佑衛冕2連霸

小林好威！林昀儒擊潰強敵張本智和　WTT仁川冠軍賽挺進8強

小林好威！林昀儒擊潰強敵張本智和　WTT仁川冠軍賽挺進8強

神！連續69場得分破20大關　雷霆SGA領軍勇奪11連勝

神！連續69場得分破20大關　雷霆SGA領軍勇奪11連勝

詹皓晴女雙首戰告捷　勇闖查爾斯頓女網賽雙打8強

詹皓晴女雙首戰告捷　勇闖查爾斯頓女網賽雙打8強

戴資穎沒參賽！　台北羽球公開賽一哥周天成領軍捍衛主場

戴資穎沒參賽！　台北羽球公開賽一哥周天成領軍捍衛主場

莫蘭特爭議「開槍」手勢又被NBA調查　本人在社群發文表態不滿

莫蘭特爭議「開槍」手勢又被NBA調查　本人在社群發文表態不滿

七六人「大帝」左膝再度手術　恩比德力拚下季健康回歸

七六人「大帝」左膝再度手術　恩比德力拚下季健康回歸

#北捷 府中站驚爆 #落軌　警消搜救中

熱門新聞

張肇元怒吼風波深夜致歉！林智平回應還提起當年不禮貌往事

佐佐木朗希4局失1分！道奇雙轟逆轉費城人　大谷翔平連10場上壘

佐佐木朗希控球回穩！差3出局大聯盟首勝　教頭解釋換投原因

太陽「西沉」交易杜蘭特成定局？美媒曝KD與馬刺等5隊互有興趣

快訊／SBL台啤「罷賽風波」下一步　將繳60萬罰款今晚正常出賽

生涯首勝超劇本！兄弟菜鳥陳冠穎滿壘拆彈萬人歡呼　曝真實感想

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張肇元怒吼風波深夜致歉！林智平回應

2朗希4局無失分！道奇雙轟逆轉費城人

3佐佐木朗希回穩按讚　道奇教頭解釋換投

4美媒曝KD與馬刺等5隊互有興趣

5台啤SBL罷賽風波　將繳60萬罰款出賽

最新新聞

1台美混血費爾柴德本季首安出爐！

2道奇守護神3球3出局　創MLB最速紀錄

3相隔688天登板　王定穎：球速還沒回來

4意外！林昀儒仁川賽4強意外敗北

5葉總替魏全、廖任磊高興　朱育賢手不舒服

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366