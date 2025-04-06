快訊／林昀儒WTT仁川賽4強敗北　不敵南韓老將李尚洙

▲台灣桌球一哥林昀儒在WTT仁川冠軍賽男單止步4強。（圖／翻攝自WTT官網）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒，6日在2025WTT冠軍賽仁川站男單4強賽出擊，交手南韓勁敵李尚洙，小林同學開賽首局就勢如破竹，但李尚洙憑藉地主氣勢一度連拿3局「聽牌」，最終以總局數4比2擊敗林昀儒，強勢挺進男單冠軍賽，林昀儒則飲恨止步4強。

目前世界男單排名第14位的林昀儒，昨日以4比1擊敗世界排名第33位的日本新希望松島輝空，今日則在男單4強碰頭地主李尚洙，現年34歲的沙場老將李尚洙昨日則是擊敗林高遠晉級，此次也成為這項比賽地主最後奪冠希望。

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開賽左手持拍的林昀儒就給足李尚洙壓力，首局頻頻搶攻，順利以11比5拿下。

第2局林昀儒發球又是強力出擊，率先2比0，但李尚洙找到節奏，造成林昀儒連續失誤，李尚洙連拿5分取得領先。林昀儒雖然嘗試追分，但李尚洙攻勢兇猛，讓林昀儒連續出現失誤，李尚洙取得5個局點後，順利以11比5拿下扳平戰局。

第3局林昀儒重新找回積極度，一次強勢削球帶起氣勢，取得5比2領先，但此時李尚洙又連趕3分追平，不過李尚洙連續搶拚長球失誤，又讓小林同學重回領先，不過關鍵時刻林昀儒出現要命回球失誤，又讓李尚洙11比9搶下關鍵局。

第4局林昀儒又面臨發球局節奏大亂狀況，一度讓對手連拿4分取得領先，雖然林昀儒苦苦追趕，但李尚洙氣勢大振取得10比2的8個局點，最終11比2再度拿下此局順利「聽牌」。

關鍵第5局，李尚洙又是幸運球率先拿分，但林昀儒頂住壓力，逆轉以6比2取得領先，隨後小林同學更率先取得5個局點，李尚洙此時連趕3分，但林昀儒頂住壓力，11比8拿下此局扳回一城。

第6局雙方你來我往，短球相互來回戰成3比3局面。李尚洙主動變線取得領先，暫停情況下林昀儒重新調整節奏，又取得7比6領先，但李尚洙強勢出擊以10比7率先取得3個賽末點，林昀儒穩住壓力追回1分，此時李尚洙喊出暫停，雖然林昀儒追成9比10，但最終李尚洙11比9拿下，總局數4比2挺進本屆男單冠軍賽。