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林書豪爆料一度不認同教練戰術　國王仍強勢收7連勝

▲國王林書豪、林書緯，戰神丁聖儒。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王林書豪領軍拿下7連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便第3節教練下達「區域聯防」，讓林書豪賽後坦言不太認同，但事實證明新北國王的團隊戰力確實勇冠三軍，在沃許本26分、12籃板，林書豪也貢獻18分、7籃板、4助攻、2抄截攜手出擊下，國王112比96大勝台北台新戰神，國王收下近期7連勝，目前戰績20勝6敗，依舊穩居例行賽龍頭大位。

國王此戰主力控衛林書緯雖然一度遭戰神米勒擊中臉部，造成鼻梁濺血退場，但國王靠著林書豪以及沃許本、桑尼領軍出擊，第3節便一度取得13分大幅領先。

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▲國王林書豪、林書緯，戰神丁聖儒。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神丁聖儒此戰貢獻13分、4助攻。（圖／TPBL職籃提供）

末節國王更是火力全開，此戰團隊投進13顆三分球加持，最終就以16分之差擊敗戰神，收下近期7連勝。

林書豪談到球隊近期7連勝的關鍵時，歸功於教練團的調度與戰術執行，「今天這場比賽，教練團做得很好。第3節教練團決定改打區域防守，當下我聽到的時候其實不太認同，但我就是個球員，結果也證明教練團的決策改變比賽的節奏。我對教練團非常有信心，只要照著他們的計畫執行，就有機會打出好內容。」

輸球的戰神方面，麥卡倫拿下全場最高27分，米勒26分、13籃板，丁聖儒13分、4助攻，但球隊近期苦吞2連敗，雖然仍排在例行賽第5位，但與第6名的桃園台啤永豐雲豹僅剩1場勝差。

▲國王林書豪、林書緯，戰神丁聖儒。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王林書緯此戰一度鼻樑濺血退場。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL國王林書豪林書緯7連勝戰神丁聖儒台籃

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