中華女足辦邀請賽　對手紐西蘭抵台竟認定場地不合格取消賽事

▲原訂於高雄楠梓足球場舉行的2025中華女足國際女子足球邀請賽，因為場地不符客隊需求取消。（圖／足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華女足暌違5年再辦國際賽，選定高雄楠梓足球場舉行的「2025中華女足國際女子足球邀請賽」對戰紐西蘭，不料卻傳出紐西蘭抵台後，認定場地無法符合對於賽事品質期待，決定取消本次比賽。足協也發出聲明，強調將會對已購票的球迷全額退費。

足協聲明如下：

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原訂於2025年4月8日（星期二）晚間6時30分，於高雄楠梓足球場舉行的「2025中華女足國際女子足球邀請賽」對戰紐西蘭賽事，經雙方多次溝通與協調後，因場地相關條件仍無法完全符合對方對賽事品質的期待，最終遺憾決議取消本場比賽。

紐西蘭隊抵台後，即與本會及場地方針對場地條件進行多次實地勘查與會議，也明確提出重新鋪設草皮等建議。場地方隨即於清明連假期間加派人手、全力配合草皮補強工作，盡力完成相關改善工程。然而，經紐西蘭團隊整體評估後，仍選擇不參與此次賽事。

對於本場比賽未能如期舉行，中華足協深感遺憾。由於目前國內符合國際賽事標準的場地僅有台北田徑場與高雄國家體育場，於去年度安排場地時，兩地即因既定活動，無法提供賽事場地，中華足協在此也誠摯向所有期待進場觀賽的球迷朋友致上歉意。本會始終以選手安全與比賽品質為首要考量，未來也將持續精進賽事籌辦與場地管理機制，並與國內各球團共同研議天然草皮場地維護之長期策略，期盼為球迷帶來更穩定優質的觀賽體驗。

同時，我們也衷心感謝各相關單位與楠梓足球場管理單位在這段期間的積極協助，在短時間內投入大量人力與資源進行草皮修復與場地改善，展現對足球運動的支持與重視。

雖然未能延續與紐西蘭女足之間的深厚友誼與精彩對決，中華女足接下來將全力備戰6月於印尼舉行的「2025亞洲盃資格賽」以及7月於南韓舉行的「EAFF E-1東亞盃足球錦標賽2025女子組決賽」，敬請球迷朋友持續關注與支持中華女足。

已購票的球迷朋友，將透過UDN售票網辦理全額退費，並依原購票方式完成退費程序。造成您的不便，我們再次深致歉意，懇請見諒。