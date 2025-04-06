運動雲

>

柯家兄弟「金包銀」！　柯秉逸奪CTPBA職撞第2站冠軍

▲柯秉中連續2場晉級決賽、柯秉逸第2站奪冠。（圖／CTPBA提供）

▲柯秉逸在CTPBA職業撞球巡迴賽第2站奪冠。（圖／CTPBA提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第二站6日順利落幕，決賽上演「柯家兄弟」內戰戲碼，決賽一開始柯家兄弟互有領先，在2比2平手後，大哥「撞球王子」柯秉逸連下3局逐漸拉開，不過「天王殺手」柯秉中隨即把握機會扳平比數，但柯秉逸回穩後再添5局聽牌，最終以11-7擊敗弟弟柯秉中，抱走10萬元分站冠軍獎金。

今日八強「火雲邪神」張玉龍先是驚險以10-9擊敗羅立文晉級，可惜四強遇到「天王殺手」柯秉中被大幅拉開，雖然中間一度追近比分，但最終仍以6-10提前淘汰出局，而「撞球王子」柯秉逸四強面對剛當奶爸的「黑暗騎士」謝佳臻，由於主桌衝球點無法掌握，開局就大幅落後，最終柯秉逸以10比4勝出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後，謝佳臻說自己賽前練習都有抓到衝球點，但比賽一上主桌就變了，「衝了兩、三把都沒進，臨場調整得太慢了！」女兒才6個月大，謝佳臻感謝現在有了職業撞球巡迴賽，等於可以在國內體驗國際賽事的強度，發揮得也會更好，成績由上一站32強進步到摘下季軍，也期待多賺點奶粉錢。

近來在越南人氣居高不下，柯秉逸笑說當地球迷很瘋撞球，會把撞球當影音素材，使得「柯氏兄弟」的知名度如滾雪球般越來越紅，對於目前球桌洞口因採WNT（World Nineball Tour）賽事規則統一為四吋（約10.16公分），希望能與國際比賽接軌，他表示洞口縮小算是很好的進化，「如果是以前比較寬的洞口，我可能遇到世界排名100後的選手也不一定會贏，因為有時候很吃臨場運氣。」

前世界球王柯秉逸指出在統一使用四吋的球桌洞口後，讓技巧難度提高至少三成，相對而言也減少三到四成的運氣成分，現在他自信如果遇到世界前100名選手，「至少有九成贏面吧。」而三月中剛打完歐洲公開賽的張玉龍認為洞口縮小確實壓力比較大，就是在比賽前要多練習適應一下，不過現在國際賽都是這樣的規格，他也對波蘭選手近兩年實力大增，感到印象深刻。

▲柯秉中連續2場晉級決賽、柯秉逸第2站奪冠。（圖／CTPBA提供）

▲柯秉中連續2場晉級決賽。（圖／CTPBA提供）

關鍵字： 柯秉逸柯秉中CTPBA職撞巡迴賽CTPBA撞球職業撞球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣職籃國際揚威　領航猿BCL東亞區資格賽強勢2連勝

台灣職籃國際揚威　領航猿BCL東亞區資格賽強勢2連勝

特攻剩單洋將靠謝亞軒22分神射救命　攻城獅末節僅7分崩盤輸球

特攻剩單洋將靠謝亞軒22分神射救命　攻城獅末節僅7分崩盤輸球

林書豪爆料一度不認同教練戰術　國王仍強勢收7連勝

林書豪爆料一度不認同教練戰術　國王仍強勢收7連勝

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

籃協證實收台啤罰款　針對哈孝遠不當言行將開紀律委員會

籃協證實收台啤罰款　針對哈孝遠不當言行將開紀律委員會

勇士我來了！　蟻人艾德華茲驚天一扣灰狼緊咬半場勝差

勇士我來了！　蟻人艾德華茲驚天一扣灰狼緊咬半場勝差

快訊／林昀儒WTT仁川賽4強敗北　不敵南韓老將李尚洙

快訊／林昀儒WTT仁川賽4強敗北　不敵南韓老將李尚洙

快訊／SBL台啤「罷賽風波」下一步　將繳60萬罰款今晚正常出賽

快訊／SBL台啤「罷賽風波」下一步　將繳60萬罰款今晚正常出賽

台籃有愛！　勇士助教梁兆亘為「剴剴案」自製T恤發聲

台籃有愛！　勇士助教梁兆亘為「剴剴案」自製T恤發聲

CTPBA職業撞球賽破百「撞士」出擊　張榮麟、吳坤霖備戰世運

CTPBA職業撞球賽破百「撞士」出擊　張榮麟、吳坤霖備戰世運

新北母載兒自撞分隔島！　「180度翻肚」滑行畫面曝

熱門新聞

快訊／罷賽風波台啤致歉　哈孝遠例行賽全禁賽＋扣薪兩個月

張肇元怒吼風波深夜致歉！林智平回應還提起當年不禮貌往事

佐佐木朗希控球回穩！差3出局大聯盟首勝　教頭解釋換投原因

佐佐木朗希4局失1分！道奇雙轟逆轉費城人　大谷翔平連10場上壘

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

太陽「西沉」交易杜蘭特成定局？美媒曝KD與馬刺等5隊互有興趣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1罷賽風波台啤致歉　哈孝遠禁賽、扣薪

2張肇元怒吼風波深夜致歉！林智平回應

3佐佐木朗希回穩按讚　道奇教頭解釋換投

4朗希4局無失分！道奇雙轟逆轉費城人

5詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝

最新新聞

1中華女足邀請賽　場地不符客隊要求取消

2柯秉逸好威　奪CTPBA職撞第2站冠軍

3領航猿BCL告捷　客場強勢2連勝

4特攻剩單洋將　謝亞軒神射救命贏球

5台鋼主場拿2勝　3連戰超過3.3萬球迷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366