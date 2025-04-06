台灣職籃國際揚威　領航猿BCL東亞區資格賽強勢2連勝

▲領航猿高砲塔伯朗發威，率隊BCL東亞區資格賽2連勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬PLG職籃的龍頭勁旅桃園璞園領航猿，6日晚間持續在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽進行客場出賽，對手則是印尼聯賽的雅加達明燈，比賽地點則在當地的PJ ARENA。領航猿此戰開賽就取得領先優勢，在伯朗（Alec Brown）攻下24分、8籃板，本土一哥「夜王」盧峻翔也貢獻15分、5助攻，領航猿最終88比64輕取明燈，輕鬆拿下此次資格賽2連勝。

日前才結束PLG職籃4天內3場主場賽事的艱困戰役，領航猿在短暫休兵後，又馬不停蹄飛往印尼備戰BCL東亞區資格賽第2戰。

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▲領航猿一哥盧峻翔此戰仍有15分、3籃板、5助攻貢獻。（圖／領航猿提供）

今日的對手則是地主明燈，其陣中擁有過去在台灣職籃讓球迷相當熟悉的麥卡洛（Chris McCullough）以及前NBA扣將麥克丹尼爾斯（K. J. McDaniels），另外還有曾效力日本職籃的印尼帥哥前鋒賈瓦托（Brandon Jawato），整體實力仍有一定水準。

不過今日領航猿掌握主動權，開賽盧峻翔就強勢飆分，讓領航猿手握雙位數領先，隨後伯朗也發揮「高砲塔」優勢，讓球隊領先一度站上20分大關，半場打完領航猿就以43比31強勢領先。

下半場領航猿持續由手感最火燙的伯朗搶分，其餘球員也多點開花，反觀明燈除了麥克丹尼爾斯以及賈瓦托之外，得分點較為匱乏，最終麥克丹尼爾斯雖然臨去秋波上演快攻爆扣美技，但領航猿靠著4人得分上雙的優勢火力，最終24分之差贏球，收下此次資格賽2連勝。

伯朗此戰攻下全隊最高24分外帶8籃板，盧峻翔15分、3籃板、5助攻，白曜誠9分、4籃板、7助攻、4抄截。

明燈此戰則以麥克丹尼爾斯轟下全場最高28分外帶13籃板，賈瓦托12分、3籃板、5助攻，麥卡洛則僅有6分、5籃板進帳。

▲白曜誠全場攻下9分、4籃板、7助攻、4抄截。（圖／領航猿提供）