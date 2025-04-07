中華女籃「高顏值」雙姝　黃鈴娟、林文佑出任正副隊長

▲中華女籃射手黃鈴娟，此次擔任球隊隊長重任。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華女籃將在4月11日迎接2025亞洲盃女籃第2級（B級）東亞區資格賽，目前16人培訓國手正積極備戰，希望拿下唯一的一張晉級2級會內賽門票，並在2級賽事力拚奪冠重返亞洲第1級賽事。此次中華隊正、副隊長也有高顏值人氣女將黃鈴娟、林文佑出任，隊長黃鈴娟強調希望以身作則來提振士氣，林文佑則笑稱自己是「氣氛擔當」。

由於上屆亞洲盃意外寫下史上最差第8名成績，中華女籃因此降至亞洲盃第2級舞台，此次中華籃協特別找來美籍教練歐森執教，並且匯集當前女籃一時之選陣容，包括4名WCBA旅外戰將，希望在此次東亞區資格賽順利贏得佳績，挺進後續亞洲盃第2級會內賽，並一舉奪冠重返1級舞台。

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此次中華女籃正、副隊長由國內WSBL聯賽兩位球技、顏值兼具的人氣好手黃鈴娟、林文佑擔綱，首度擔任「隊長」重任的黃鈴娟說，「有天練完球，教練說要找我『秘密會議』，提到希望我能擔任隊長，希望我能承接這個任務。」

黃鈴娟笑說，「當了隊長，就必須常常觀察團隊狀況，包括隊友的狀態，團隊氣氛如果不好也要帶頭提振士氣，也需要向隊友們信心喊話，這些都和過往單純只是球員有所不同。」

不過黃鈴娟也說，「此次團隊的目標很明確，就是要爭取全勝重返1級舞台，歐森教練也很好溝通，他很注重團隊氣氛，也希望我們確實做到動靜分明，該動就全力動，該休息就好好休息。」

黃鈴娟甚至透露，「歐森教練很注重團隊氣氛，甚至在下午練習完後，都希望大家能放下手機，聚在一起吃飯，他也會坐過來和全隊聊天，球隊的笑聲與歡樂可以說是源源不絕。」

至於個性屬於「活寶」的林文佑則笑說，「歐森教練說選我當副隊長，是因為看我和大家相處都很愉快，就被幾位學姊嗆說，那是因為他不知道我都在『講幹話』，但我覺得擔任氣氛擔當也不錯，至少對於球隊是有貢獻的。」

林文佑也強調，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來，兩年前中華女籃在亞洲盃摔了一跤，但這是大家與整個國家的事，我們一定會在會內賽努力，希望幫助中華隊打回1級舞台。」

上屆亞洲盃、亞運都因傷無法參與，此次重返中華隊也讓林文佑格外珍惜，她強調，「很榮幸能被教練看到，願意給我機會來為中華隊效力，經歷大傷與手術、復健，能夠再次披上國家隊戰袍，我覺得很珍惜。」

▲個性開朗的林文佑，此次則成為中華女籃副隊長。（圖／記者李毓康攝）