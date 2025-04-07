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中華籃協啟動延攬前NBA扣將之子　2025年瓊斯盃確定彰化、新莊開打

▲▼NBA灌籃王、曾效力湖人的萊德之子擁有台灣血統，未來有望披中華隊戰袍。（圖／翻攝自Facebook／Eddie Tsai）

▲具有中華民國血統的前NBA扣將萊德之子，中華籃協已經展開網羅動作‘。（圖／翻攝自Facebook／Eddie Tsai）

記者杜奕君／新北報導

中華男、女籃近期都為國際賽持續努力，而中華籃協針對延攬海外具有中華民國血統及身份的潛力股戰力，亦可說是不遺餘力。根據籃協副秘書長張承中說法，目前已經和前NBA扣將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子小萊德（Isaiah Rider IV）的母親凡妮莎（Vanessa Rider）聯繫上，正積極努力希望今年替小萊德取得台灣護照及身分證。另外，今年瓊斯盃確定7月開打，女籃將在彰化體育館，男籃則將於新莊體育館舉行。

前NBA知名扣將萊德之子，現年僅15歲的小萊德，由於母親凡妮莎擁有一半的台灣血統，因此近日籃協副秘書長張承中已經和她取得聯繫，凡妮莎與小萊德也有高度意願取得台灣護照與身分證，希望能趕在小萊德16歲之前完成，未來小萊德就可能以本土身份為中華男籃效力。

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張承中表示，「小萊德的外婆是台灣人，有身分證與護照，但現在要做的是替小萊德的母親取得台灣身分證與護照，接著才能幫小萊德辦理護照與身分證。」

對於相關進度，張承中表示，「小萊德的母親非常積極，他們現在把出生證明、護照都給我了，希望很快能持續進行下一步。」

至於今年瓊斯盃男、女籃賽事，比賽時間與場地也正式底定，張承中表示，「瓊斯盃女籃賽事預計將在7月2日到6日，於彰化體育館舉行。瓊斯盃男籃則將於7月12日至20日在新莊體育館舉辦。」

▲瓊斯盃中華藍賀博、高柏鎧。（圖／籃協提供）

▲今年瓊斯盃男籃將於新莊舉行，女籃則將移師彰化舉辦。（圖／籃協提供）

關鍵字： 小萊德萊德NBA中華籃協瓊斯盃張承中台籃

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