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「女籃艾佛森」回歸國家隊　彭詩晴對女籃降至2級直呼不可思議

▲▼中華女籃亞洲盃東亞區資格賽團隊訓練，彭詩晴。（圖／記者李毓康攝）

▲中華女籃主力砍將彭詩晴，此次再度回歸國家隊效力。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華女籃近期積極備戰，準備在4月11日登場的2025亞洲盃女籃第2級（B級）東亞區資格賽力拚佳績。此次16人培訓名單中，共有4名WCBA旅外戰將，其中又以「女籃艾佛森」彭詩晴自2019年後，再次回歸參與FIBA正式國際賽最受關注。多次代表國家隊出賽的彭詩晴就表示，「中華女籃會落入2級，真的有些不可思議，必須在1級舞台有一席之地。」

從4號開始加入中華女籃集訓，身為台灣女籃明星砍將的彭詩晴，繼去年瓊斯盃後再度披上中華隊戰袍，若要以FIBA正式國際賽計算，則是相隔6年後，再次代表中華隊出征正式國際賽事。

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彭詩晴表示，「女籃掉到2級。我覺得蠻不可思議的，我自己覺得在1級舞台，中華隊還是可以有一席之地。」

此次東亞區資格賽將和香港、蒙古交手，爭取唯一的一張晉級亞洲盃2級會內賽門票，彭詩晴表示，「香港隊越來越進步，至於蒙古雖然沒交手過，但她們的3X3籃球打法很強硬，也算是亞洲強隊，在5X5籃球實力肯定也不會太弱。」

彭詩晴強調，「目前我們就是努力備戰調整，中華隊陣中都是台灣最優秀的一批球員，因此搭配起來不會有太多問題。」

另外，由於比賽地蒙古目前溫度低於攝氏零度，因此中華女籃在氣候適應上，也將面臨考驗。對此彭詩晴笑說，「這個我應該都很適應，在WCBA也常在零下5、6度的地方打球，大致上場館都有暖氣，最近練球教練也都說要開冷氣，要我們適應很冷的天氣。」

▲▼中華女籃亞洲盃東亞區資格賽團隊訓練，彭詩晴。（圖／記者李毓康攝）

▲彭詩晴認為中華女籃降至2級，有些不可思議。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華女籃彭詩晴劉希曄彭曉彤陳薇安女籃東亞資格賽台籃歐森

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