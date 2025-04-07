CBA不只有台將！　北京北汽啦啦隊女孩李宏薪是台籃星二代

▲李宏薪不僅出身台籃世家，還成為CBA北京男籃所屬啦啦隊成員。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

記者杜奕君／綜合報導

中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京北汽隊同時有兩位台灣人，相互激勵，實屬難得。一位是籃球名將陳盈駿，另一位則是在啦啦隊效力的李宏薪，而這位外號「紅心」的女孩兒，恰巧還是籃球第二代。老大哥陳盈駿除了勉勵後輩小妹，享受舞台，加上球隊進入季後賽，期許一起努力為球隊創造佳績。

北京北汽隊本季例行賽32勝14敗，積分78分，以排名第三率先晉級季後賽準決賽。而陳盈駿本季例行賽出賽33場，先發28場，場均12.7分、5.6助攻、2.8籃板，獲選例行賽第二陣容。他也在3月27日，達成CBA生涯2000助攻的里程碑。

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陳盈駿從2017年加入CBA至今，本季從廣州龍獅轉到北京。他在3月27日賽後受訪表示，1月受傷扭到腳休息了約一個半月，現在處於調整恢復狀態，透過更多的自我加強訓練，也透過這段期間復出，找回自身狀態，「我也覺得自己在恢復的正確道路上。」

另外，陳盈駿更在3月下旬返台披上中華隊戰袍，參加FIBA亞洲盃男籃資格賽第二輪附加賽，表示相當搶眼，並幫助中華隊順利搶下會內賽資格。

對於效力中華隊，陳盈駿表示，「我覺得跟錚哥（劉錚）說的一樣吧，就是傳承，因為我們也算是中生代了，現在也算是世代交替，我們在年齡上，肯定就是要扮演大學長的角色，去帶領比較年輕的球員，盡一份心力。」

陳盈駿認為，這次附加賽的經驗比較特別，因為剛好在賽季中，對他們而言是一個犧牲跟一個選擇，「能夠有這個機會去幫助台灣籃球，我覺得是個榮耀，也感到開心跟感謝，能有這個機會大家一起努力完成共同目標，接下來的亞洲盃，我們要繼續努力。」

而球隊啦啦隊來了一位台灣女孩李宏薪，陳盈駿說，「其實在前陣子就有聽說，我覺得也很開心她能夠站上這個平台，追尋自己的夢想，這也是很棒的，也希望她能夠去享受，然後一起努力。」

李宏薪從小學習芭蕾，曾獲得法國蒙特佩里耶國際舞蹈大賽獲得芭蕾少年組第一獎，畢業於輔仁大學體育學系，曾到韓國梨花女子大學當過交換生。

她的父親李玉龍曾是世青籃球國手，同梯包括鄭志龍、朱志清等名將，目前在中華文化教育暨體育交流促進會擔任秘書長。

來北京當啦啦隊是李宏薪的第一份正式工作。對於離鄉打拚，她認為，大四當交換生的時候，已經習慣一個人生活，學習獨立自主。而球隊恰巧也有祟拜的偶像陳盈駿，讓李宏薪感到很安心、有安全感，「因為是同樣來自寳島台灣。」期許自己在北京好好學習。