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中華女籃出征國際賽搭經濟艙有原因　出賽費比照男籃每場1萬元

▲▼中華女籃亞洲盃東亞區資格賽團隊訓練。（圖／記者李毓康攝）

▲中華女籃積極備戰，準備迎接亞洲盃東亞區資格賽。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華女籃目前正如火如荼積極備戰，準備於4月9日出征蒙古烏蘭巴托，迎接11日起開打的亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽，將和香港及地主蒙古「3搶1」爭取晉級會內賽門票。中華籃協副秘書長張承中也宣布女籃「出賽費」將比照中華男籃，每場1萬元台幣，但僅有出賽的12人享有。至於搭乘航班由於班次問題，此次全員將搭乘經濟艙。

由於在2023年亞洲盃創下史上最差第8名成績，因此被迫降入亞洲女籃第2級，因此本次亞洲盃必須先從東亞區資格賽爭取進入亞洲盃2級會內賽，且必須拿下2級冠軍，才能重返亞洲盃女籃1級賽事舞台。

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此次中華女籃自1日報到開始集訓，培訓16人名單中，由黃鈴娟、林文佑擔任正、副隊長，並請來美籍教練歐森執掌兵符，希望全力為中華女籃重返亞洲盃1級賽事目標邁進。

籃協副秘書長張承中表示，「此次中華女籃出賽費比照男籃，每場比賽每位球員可獲得1萬元台幣出賽費，但由於12人名單無法更換，因此本次僅會帶12位球員出發前往蒙古，因此僅有12人正式名單可獲得出賽費，至於正式12人名單最快在明天將會公布。」

另外，針對此次中華女籃參賽協議，目前籃協仍持續和球員進行溝通，目前已經有6名球員繳交薪資合約，可以提供保險公司進行失能險相關投保，另外在住宿方面，此次從集訓到比賽，都是每人1間房間，不過交通方面由於香港轉機到蒙古的航班太少，因此這次女籃球員都是搭乘經濟艙，這點也已經和選手們溝通說明。

▲▼中華女籃亞洲盃東亞區資格賽團隊訓練。（圖／記者李毓康攝）

▲中華女籃此次出賽費比照男籃每場1萬元，不過僅有出賽的12人可領。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華男籃中華女籃出賽費張承中台籃中華籃協女籃

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