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最強砍將喊話中華女籃重返1級戰場　劉希曄：要有破釜沈舟的心

▲▼中華女籃亞洲盃東亞區資格賽團隊訓練，劉希曄。（圖／記者李毓康攝）

▲中華女籃主力砍將劉希曄。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華女籃此次為了2025亞洲盃女籃第2級（B級）東亞區資格賽組軍積極備戰，其中旅外砍將劉希曄在結束日前3X3籃球國際賽後，馬不停蹄來到中華女籃報到。身為國家隊陣中經驗豐富戰將，劉希曄強調，「現在的中華女籃要想從2級打回1級舞台，就必須要有破釜沈舟的心。」

此次中華女籃16人名單中，匯集4名旅外效力WCBA聯賽好手，包括彭詩晴、劉希曄、陳薇安以及彭曉彤。

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國際賽經驗豐富的劉希曄就表示，「中華隊新任總教練歐森的戰術相當活，也很重視用頭腦來打球，我認為訓練方面的適應度都蠻好的。」

談到此次中華隊將先從東亞區資格賽打起，爭取亞洲盃2級會內賽門票，劉希曄表示，「過往沒有這樣的資格賽，我認為對團隊是好事，給大家更多磨合機會，國家隊的成員多聚在一起打些比賽，會是一件好事。」

此次中華女籃的終極目標，自然是放在亞洲盃2級賽事順利奪冠，取得重返1級舞台的門票，對此劉希曄坦言，「壓力一定是會有，但就是專注在比賽上就好，不可能完全沒有壓力，但要重回1級舞台，大家一定要有破釜沈舟的決心。」

▲▼中華女籃亞洲盃東亞區資格賽團隊訓練，劉希曄。（圖／記者李毓康攝）

▲劉希曄強調要重返亞洲盃1級賽場，中華隊必須有破釜沈舟決心。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 劉希曄中華女籃女籃台籃WCBA

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