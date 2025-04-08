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2025金恩盃今日首戰抗韓　葛藍喬安娜、李亞軒扛單打

▲葛藍喬安娜(右)和李亞軒(左)將在金恩盃首戰的單打賽中攜手抗韓、葛藍喬安娜的正拍是招牌武器、本屆金恩盃排名最高的吳芳嫺(30)將負責雙打、首度參加金恩盃的卓宜岑有機會和吳芳嫺搭配雙打。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

▲葛藍喬安娜(右)和李亞軒(左)將在金恩盃首戰的單打賽中攜手抗韓。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025金恩盃亞大一級賽事即將在台北時間8日下午6點於印度浦那市點燃戰火。大會今天舉行領隊會議並排定首日賽程，中華隊首戰韓國。教練林育州宣布，將由葛藍喬安娜與李亞軒負責單打，雙打則由吳芳嫺搭配首次入選的卓宜岑，希望能旗開得勝。

比賽規則顯示，前兩點單打中，排名較低的選手先上場，排名較高的選手隨後出賽，第三點為雙打。李亞軒上周WTA單打排名584，將在第一點迎戰韓國的Sohyun Park；而排名202的葛藍喬安娜則對上韓國一姐Dayeon Back。由於大會不希望升級或降級的隊伍過早出爐，因此每日比賽結束後才會安排隔日賽程。

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▲葛藍喬安娜(右)和李亞軒(左)將在金恩盃首戰的單打賽中攜手抗韓、葛藍喬安娜的正拍是招牌武器、本屆金恩盃排名最高的吳芳嫺(30)將負責雙打、首度參加金恩盃的卓宜岑有機會和吳芳嫺搭配雙打。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

▲葛藍喬安娜的正拍是招牌武器。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

這次是29歲的李亞軒睽違6年後再度參賽。她表示，之前與Park交手三次皆落敗，「我首次參加聯邦盃是2015年在廣州，那時我才19歲，緊張到胃抽筋，但現在早已不會了。上次我打聯邦盃是2019年在塔吉克，2020年本來也可參加，卻因青少年保障名額未入選。」

自去年10月起已連奪五座ITF單打冠軍的葛藍喬安娜表示，這次對韓國所有選手都是首次對壘，「我上次來印度是2017年，街道依舊髒亂，滿街垃圾，好像另一個世界，甚至比非洲肯亞還落後。」

▲葛藍喬安娜(右)和李亞軒(左)將在金恩盃首戰的單打賽中攜手抗韓、葛藍喬安娜的正拍是招牌武器、本屆金恩盃排名最高的吳芳嫺(30)將負責雙打、首度參加金恩盃的卓宜岑有機會和吳芳嫺搭配雙打。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

▲本屆金恩盃排名最高的吳芳嫺(30)將負責雙打。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

去年是葛藍喬安娜首次參加金恩盃，這次是她第二度參賽。她表示，全隊相處融洽，大家都是從小一起打球長大的，對彼此非常熟悉。她的荷蘭籍教練Tim每次比賽前都會從YouTube幫她研究對手的打法，這次金恩盃也不例外。

教練林育州指出，泰國的實力較平均，應該算最強；印度有地主優勢，紐西蘭則有WTA單打50名內的孫璐璐，各隊實力相差不大，主要看臨場表現和抗壓能力。他說：「第一場碰到韓國，籤運不算太差，如果必須靠第三點決勝負，出賽名單有可能臨時調整。」

▲葛藍喬安娜(右)和李亞軒(左)將在金恩盃首戰的單打賽中攜手抗韓、葛藍喬安娜的正拍是招牌武器、本屆金恩盃排名最高的吳芳嫺(30)將負責雙打、首度參加金恩盃的卓宜岑有機會和吳芳嫺搭配雙打。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

▲首度參加金恩盃的卓宜岑有機會和吳芳嫺搭配雙打。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

關鍵字： 金恩盃網球葛藍喬安娜李亞軒吳芳嫺卓宜岑

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