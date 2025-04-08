慘了！金塊陷4連敗泥沼　最糟可能落入附加賽

▲▼金塊4連敗，約基奇恐陷入打附加賽危機。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季例行賽進入最後白熱化階段，各隊為了爭取進入分區前6強的季後賽「安全名單」無不卯足全力出擊。但近期苦吞4連敗的丹佛金塊，卻可能陷入掉出西區前6強窘境，被迫去打7到10名的「附加賽」。

金塊在7日主場不敵印第安那溜馬後，近期苦吞一波4連敗，雖然目前47勝32敗仍能穩住西區第4名，但後面5到8名的洛杉磯快艇、金州勇士、明尼蘇達灰狼以及曼菲斯灰熊都僅距離金塊半場勝差，狀態可說是牽一髮而動全身。

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更慘的狀況在於，金塊4連敗期間，陣中王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）出賽其中3場，平均是驚人的45分、12.3籃板、10.6助攻場均大三元表現，但金塊依舊無法拿下其中任何勝利，顯示團隊整體狀態是相當疲軟。

加上金塊二當家，主力控衛莫瑞（Jamal Murray）持續因傷缺陣，目前例行賽恐怕已經全數報銷，最快要到季後賽時才能回歸，接下來金塊例行賽還剩下3場，將分別面對沙加緬度國王、灰熊以及休士頓火箭，其中對上灰熊之戰最為關鍵，可能將決定最終西區例行賽排名，以及金塊是否能免去打附加賽狀況。