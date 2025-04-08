「全台哥哥」林書豪奪TPBL職籃3月MVP　特攻飛馳拿單月最佳外援

▲TPBL職籃3月MVP由國王林書豪拿下。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃8日公布2024-25賽季3月MVP與最佳外援，最終由新北國王「三巨頭」之一林書豪與新北中信特攻飛馳（Daron Russell）獲此殊榮，兩位球員不僅在場上貢獻卓著，更有效串聯團隊攻勢，成為球隊贏得勝利的重要推手。

3月份，林書豪場均繳出23.8分、5.3助攻、4籃板與3抄截的全能數據，外線命中率高達42.9%，在球隊傷兵纏身的情況下，率領國王打出4勝1敗的佳績。

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其中3月23日對上桃園台啤永豐雲豹一役，林書豪砍進7記三分球，攻下全場最高的36分，另有7助攻與3抄截，帶領球隊以108比97勝出；而在3月30日面對新北中信特攻的關鍵戰役中，他於第四節獨攬12分，率隊逆轉以100比98險勝對手，奠定4連勝。

林書豪的卓越表現與領袖氣質，讓他在媒體投票中獲得24張選票中的15張第一名票，並以1,920票於球迷票選中遙遙領先高錦瑋(969票)與謝亞軒(795票)，最終以43.1%的加權總分榮獲三月MVP。

飛馳於2月底加盟新北中信特攻，隨即展現驚人實力。3月2日作客挑戰桃園台啤永豐雲豹時，他單場攻下37分、7籃板與9助攻，第四節獨得21分，助隊以116比106取勝。

3月9日主場對戰臺北台新戰神，他再度上演火力秀，砍下來台後新高的40分，其中三分球16投7中，幫助球隊以105比82大勝對手，持續連勝氣勢。

整個3月，飛馳場均繳出28.3分、7助攻、5籃板與2.8抄截的亮眼成績，不僅成為特攻隊穩定的得分來源，也極大提升球隊整體戰力與士氣。隊友謝亞軒表示，「飛馳的個人能力與球商都相當出色，總能為隊友創造得分機會。」最終，飛馳以33.6%的總佔比，力壓沃許本的31.4%，榮獲三月最佳外援殊榮，實至名歸。





▲TPBL3月最佳外援則是特攻飛馳獲得。（圖／TPBL職籃提供）