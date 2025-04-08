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快訊／意外！中華女籃12人國手名單出爐　砍將劉希曄遭割愛

▲▼中華女籃亞洲盃東亞區資格賽團隊訓練。（圖／記者李毓康攝）

▲中華女籃亞洲盃東亞區資格賽12人名單正式出爐。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

中華女籃即將在9日前往蒙古，出征2025亞洲盃女籃第2級（B級）東亞區資格賽，自1日起中華隊也展開密集訓練備戰此次賽事，在原有16人培訓國手名單下，中華隊此次正選12人名單8日也正式出爐，令人跌破眼鏡的是，此次4名旅外WCBA戰將中，得分能力驚人的砍將劉希曄最終遭到割愛，無緣進入此次最終12人名單。

此次中華女籃為了備戰亞洲盃女籃第2級（B級）東亞區資格賽，日前選出16人培訓國手名單，除了領銜的彭詩晴（石家莊英勵）、劉希曄（合肥文旅）以及陳薇安以及彭曉彤（兩人皆隸屬河南豫光金鉛）4位效力中國WCBA聯賽旅外好手外，國內WSBL聯賽也有陳孟欣、黃鈴娟、劉昕妤、歐婕、韓雅恩、蕭豫玟（以上國泰），台元則有林文佑、林蝶、廖瑋晴，中華電信包括黃湘婷、徐詩涵入選，台電則有吳侑萱加入。

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不過由於此次資格賽兩戰的12人名單無法更換，因此前進蒙古名單將僅有正選12人國手，稍早籃協也正式公佈最終12人名單，包括蕭豫玟、陳薇安、彭曉彤、徐詩涵、林蝶、黃鈴娟、廖瑋晴、林文佑、韓雅恩、陳孟欣、彭詩晴、黃湘婷。至於劉希曄、劉昕妤、歐婕以及吳侑萱則遭到割愛。

其中最令人意外的，就是被視為中華隊此次主力砍將的劉希曄，最終遭到割愛，無緣進入此次中華隊為國效力。

事實上，劉希曄日前才剛剛代表中華隊，出征亞洲盃3X3賽事，回國後就馬不停蹄投入此次中華女籃集訓，昨日在女籃「媒體日」活動上，他也向隊友喊話，要有破釜沈舟的決心，才能幫助中華女籃重返亞洲盃第1級舞台。

▲▼中華女籃亞洲盃東亞區資格賽團隊訓練，劉希曄。（圖／記者李毓康攝）

▲旅外砍將劉希曄遭到割愛，無緣進入此次中華女籃12人名單。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華女籃彭詩晴劉希曄彭曉彤陳薇安女籃東亞資格賽台籃歐森

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