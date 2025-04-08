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台鋼獵鷹季後賽首輪宣布換主場　「南人雄心」前進鳳山體育館

▲台鋼獵鷹季後賽首輪主場確定移師鳳山體育館。（圖／獵鷹提供）

▲台鋼獵鷹季後賽首輪主場確定移師鳳山體育館。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹球團今（8）日宣布，4月27日及28日將迎來本賽季主場季後賽，對戰台北富邦勇士，爭奪總冠軍賽門票。值得一提的是，獵鷹例行賽主場成功大學由於台南全中運及全大運賽事，檔期無法配合使用，季後賽首輪確定將主場移往鳳山體育館，並喊出「南人雄心」口號。

由於原主場國立成功大學中正堂已排定全國中等學校運動會及全國大專校院運動會等全國性賽事，無法舉辦比賽，球團積極尋找台南適合的場館，但受限於檔期及座位數問題，未能找到合適場地。最終，為提供球迷更優質的觀賽體驗，決定將兩場季後賽移師至高雄市鳳山體育館，並期待南部球迷進場支持，共同為台鋼獵鷹加油！

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台鋼獵鷹總經理王澄緯表示，關於季後賽主場的選定，球團經過多番考量後，最終確定以鳳山體育館作為主場。近年來，南部職業球隊的發展顯示出在地球迷對職業運動的高度支持，例如台鋼雄鷹的成立、統一獅的長期投入，以及高雄鋼鐵人還有台電企業排球的在地經營等，皆展現出對南部球迷的重視，也能看見南部人對運動的熱情與支持。

此次台鋼獵鷹以台南為起點，與熱情城市高雄連結，秉持「南人雄心」精神，展現台鋼獵鷹全隊拼戰到底的決心，並肩負球迷的期待，力拚晉級並成功奪下PLG職籃南部球隊首冠，期待南部地區球迷一起進場力挺南部球隊！

▲台鋼獵鷹季後賽首輪主場確定移師鳳山體育館。（圖／獵鷹提供）

▲台鋼獵鷹季後賽首輪主場票價出爐。（圖／獵鷹提供）
 

關鍵字： PLG台鋼獵鷹季後賽鳳山體育館南人雄心台籃

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