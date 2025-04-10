洛杉磯奧運桌球增至6項目　林昀儒：男雙將投注更多心力　

▲台灣桌球一哥「沉默殺手」林昀儒喊話，將在男雙項目投注更多心力備戰洛杉磯奧運。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／宜蘭報導

2028洛杉磯奧運在桌球項目，出現重大變革！國際奧會執委會10日宣布，洛杉磯奧運在桌球項目，男、女雙打將取代原有的男、女團賽事，並首度新增混合團體賽事，未來桌球增至6項目，每位選手最多可兼顧4項目賽事。對此，台灣桌球一哥「沉默殺手」林昀儒強調，「未來自己將會投注更多心力，在雙打賽事持續努力！」

現年23歲的林昀儒不僅是台灣桌壇一哥，目前世界男單排名來到第15名、男子雙打(搭配高承睿)則高居第10名，生涯已連續參加雅加達、杭州兩屆亞運及東京、巴黎兩屆奧運，為中華桌球代表隊的主力選手。

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接下來在5月卡達世錦賽，林昀儒將在男雙項目搭配高承睿、混雙則是和老搭檔鄭怡靜再度攜手出擊。

談到接下來洛杉磯奧運在桌球項目的重大變革，林昀儒直言，「接下來，我會在雙打方面放更多心力，但目前就是先把球練好，以世錦賽為例，我在混雙已經和怡靜學姊有一段時間沒有搭配了，先求順順的來。」

林昀儒接下來將在明天（11日）出發前往澳門，預計14日起開始在澳門世界盃出賽，至於5月17日將與鄭怡靜領銜，與高承睿、郭冠宏等好手參加世界桌球錦標賽。

▲林昀儒（中）接下來將出征世界盃以及世錦賽。（圖／記者杜奕君攝）