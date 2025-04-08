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快訊／2025亞洲盃男籃賽分組出爐　中華男籃將再碰紐西蘭、菲律賓

▲2025年FIBA亞洲盃男籃賽預賽完整分組出爐，中華隊將交手紐西蘭、菲律賓以及伊拉克。（圖／取自FIBA Youtube）

▲2025年FIBA亞洲盃男籃賽預賽完整分組出爐，中華隊將交手紐西蘭、菲律賓以及伊拉克。（圖／取自FIBA Youtube）

記者杜奕君／綜合報導

2025年FIBA亞洲盃男籃賽「分組抽籤」正式出爐！台灣時間8日由FIBA亞洲籃總舉行公開抽籤儀式，日前風光在外卡賽兩戰全勝，取得晉級本屆亞洲盃門票的中華隊，分組抽籤確定將在預賽D組，對手將是先前資格賽同組的紐西蘭、菲律賓，另外還有伊拉克，籤運只能說是平平。

在經歷2025亞洲盃資格賽3階段賽事，中華隊確定拿下分組第3名，無緣直接以前2名晉級本屆亞洲盃情況下，中華男籃在日前以東道主身份，舉辦分組「3搶2」外卡賽，並順利大勝擊敗關島、泰國，取得晉級本屆亞洲盃男籃會內賽16強資格。

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本次亞洲盃男籃賽將在沙烏地阿拉伯的吉達舉辦，比賽正式時間則為8月5日至17日，今日在沙烏地阿拉伯舉辦的抽籤儀式上，位在「第3籤位」的中華隊，最終抽籤結果，被分在預賽D組，又將強碰先前資格賽分組老對手紐西蘭、菲律賓，分組另一個對手則為伊拉克。

在完成分組抽籤後，屆時預賽每組的第1名將直接取得晉級8強資格，各組的第2名及第3名則需參加8強資格賽，爭取晉級8強的最後4張門票。進入8強賽後將採取單淘汰制，依序產生4強以及最後的總冠軍。

此次2025年FIBA亞洲盃男籃賽預賽完整分組如下：

A組：卡達、澳洲、南韓、黎巴嫩
B組：關島、日本、敘利亞、伊朗
C組：中國、約旦、印度、沙烏地阿拉伯
D組：中華台北、紐西蘭、伊拉克、菲律賓

▲中華男籃上半場再度火力爆發，以29分領先泰國。（圖／籃協提供）

▲中華男籃此次亞洲盃正式分組出爐。（圖／籃協提供）

關鍵字： 亞洲盃男籃賽中華男籃中華隊分組台籃

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