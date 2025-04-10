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斥資2.7億台幣！　全台首座人工輕艇激流場30日將啟用

▲台灣首座人工輕艇激流標桿賽道將於30日正式啟用，林昀儒、教練王翊澤、體育署長鄭世忠。（圖／記者杜奕君攝）

▲體育署長鄭世忠今日親赴宜蘭視察台灣首座人工輕艇激流標桿賽道新建工程。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／宜蘭報導

全台首座人工輕艇激流標桿賽道就在宜蘭！體育署長鄭世忠10日親赴宜蘭安農溪，視察台灣首座人工輕艇激流標桿賽道新建工程，期盼本次世界壯年運動會臺灣輕艇選手「在家比賽」能締造最佳成績。預計4月25日進行首次下水測試，4月30日則將舉辦2025雙北世界壯年運動會測試賽及啟用典禮。也希望能夠吸引亞洲、歐美國家選手來台訓練，刺激國內選手一同成長。

斥資2.7億台幣，全台首座人工輕艇激流標桿賽道今日曝光，體育署長鄭世忠親自到場視察，並針對工程相關進度一一檢視，希望4月25日進行首次下水測試，4月30日則將舉辦2025雙北世界壯年運動會測試賽及啟用典禮能夠順利進行。

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鄭世忠透露，「除了人工輕艇激流標桿場地外，未來也將於該處興建『輕艇激流標桿國家選手訓練中心』，提供選手專業的硬體設備來優化訓練內容，並藉以提升訓練成效。」

另外鄭世忠也強調，「該場地不僅將提供2025年雙北世界壯年運動會競賽使用，賽後亦將成為我國輕艇激流標桿運動訓練重要據點，提供國內輕艇好手符合國際標準的訓練環境，對於選手訓練與備戰國際賽事具有極大幫助，期盼未來能充分運用，積極爭取在本場地舉辦各項國際賽事，提升我國國際能見度。」

目前「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」，仍在積極趕工，預計本月17日就將完工。安農溪為蘭陽溪水系羅東溪支流之一，也是台電蘭陽水力發電廠尾水之排水道，水量豐沛且平穩，屬人為可控且穩定，基地位置距離羅東鎮市區約3公里左右，交通甚為便利，為最合適建置輕艇激流標桿競賽的場地。

本場地為2025年雙北世界壯年運動會輕艇激流標桿競賽場地，也是該項賽事唯一新建場館，世壯運是我國今年最大型綜合國際運動賽會，首次在亞洲舉辦，已經吸引超過2.5萬國內外熱血好手報名，賽會將在今年5月17日至5月30日正式展開，屆時本場地將提供32名選手同場競技。

▲台灣首座人工輕艇激流標桿賽道將於30日正式啟用，林昀儒、教練王翊澤、體育署長鄭世忠。（圖／記者杜奕君攝）

▲台灣首座人工輕艇激流標桿賽道將於30日正式啟用。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 輕艇激流體育署鄭世忠體育署長世界壯年運動會宜蘭安農溪

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