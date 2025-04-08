中華女網隊不敵南韓　金恩盃首日賽程提前敗北

▲葛藍喬安娜奮戰交手南韓白多娟敗北。（圖／金恩盃提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年金恩盃(Billie Jean King Cup)女網亞大一級賽事於8日展開首日賽程，中華隊在首戰對上韓國時，前兩場單打賽皆告失利，最終以0比2提前敗北。第3點雙打比賽則由吳芳嫺和卓宜岑出賽，明日的對手將在今日賽程結束後確定。

在第一點單打比賽中，李亞軒以1比6、3比6不敵韓國選手朴秀鉉(Sohyun Park)。教練林育州指出，這是李亞軒傷後復出的首場正式比賽，已有超過10個月未參賽，她在賽中主要是想找回自己的節奏，但因失誤過多而未能取勝。第2盤中，李亞軒在幾個關鍵局上未能把握，最終落敗。

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第二點單打由葛藍喬安娜出賽，她在上周創下個人職業新高排名202。經過近兩小時半的苦戰，葛藍以4比6、6比2、4比6敗給白多娟(Dayeon Back)。葛藍在第一盤一度以4比1領先，但連丟5局失去首盤，隨後申請傷停治療大腿肌肉。

傷停結束後，她迅速以4比0領先第2盤。第3盤雙方在3比3平手時，葛藍再度遭到破發，並在4比5時再次申請傷停治療，但韓國隊提出抗議。比賽最終繼續進行，白多娟成功保發，韓國隊取得勝利。中華隊第3點雙打的對手將在今日賽程結束後確定，期待明日能有更好的表現。

▲超過10個月未比賽，李亞軒傷後復出首戰就在金恩盃。（圖／金恩盃提供）